"Мы шли на Польшу, а украинцы на нас напали": идентифицирован россиянин, выдавший новую "версию" войны. Видео
Россиянин Сергей Шульман из Петербурга выдал новую версию того, почему Россия развязала войну проти Украины. Он заявил, что его страна на самом деле шла с войной на Польшу, а по пути на нее "напали украинцы".
Представитель страны-агрессора засветился в ролике из "Чат рулетки", и его личность быстро раскрыли. Информацию о нем опубликовал сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm Иракли Комахидзе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Пока мы шли на Польшу, хо*лы напали на нас" – автор данного перла родом из культурной столицы эРэФии. Раньше не придавал особого значения анализу видеороликов с "Чат-рулетки". Но несколько последних разборов были и веселые, и разоблачающие идиотскую суть и лживость раш*стов", – прокомментировал OSINT-эксперт.
Он отметил, что новый разбор касается свежего видео, записанного молодым украинским блогером, в котором "некий идиот-раш*ст гонит чистую ахинею". На кадрах россиянин сперва спросил, откуда его собеседник, а когда узнал, что с Украины, попросил его "продавливать тему о том, что мы не на них напали".
"Мы шли вообще на Польшу. По сути напали на нас они (якобы украинцы. – Ред.). Российская армия двигалась в Польшу", – пытался доказать гражданин страны-агрессора.
На уточняющий вопрос, что российские военные имеют в отношении Польши, тот немного озадачился, но поспешил ответить, что речь идет о "мести" за "древнее злое проклятие."
По данным Комахидзе, автором этого перла является Сергей Шульман из культурной столицы РФ – Саннкт-Петербурга. На его странице в соцсети висит "мудрый" статус – "будешь идти, будешь везде проходить".
OSINT-эксперт также дал ссылку на страницу девушки россиянина – Анны Земляновой, которая родом из Тольятти и проживает в Питере.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Лев Левченко расхвалил разрушенные дома в Мариуполе как место для фотосессий. Сам россиянин бежал из страны от путинской мобилизации, а до выезда просто умалчивал о войне РФ против Украины.
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