Российский журналист, сбежавший из РФ от мобилизации, расхвалил разрушенные дома в Мариуполе как место для фотосессий

У пропагандистов из страны-агрессора РФ нет предела в демонстрации своей циничности относительно уничтожения и захвата российскими оккупантами украинских городов и убийств ими мирных граждан. Они предлагают устраивать фотосессии на фоне стертого с лица земли Мариуполя Донецкой области.

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Такой "идеей", в частности, отметился российский журналист Лев Левченко, который бежал из страны, чтобы не попасть под мобилизацию. Об этом рассказал соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Он назвал пропагандиста типичным примером "не такого русского". Ведь журналист до момента объявления мобилизации в РФ писал исключительно о своих суперважных хипстерских делах и умалчивал войну. А когда же ему предстала неиллюзорная вероятность "стать призванным в пакет на войну", он бежал за границу.

"Казалось бы: убежал – сиди молча и не напоминай другим, что натворила твоя родина. Но нет. Это чудовище с восхищением пишет о "заброшках Мариуполя" и красивых локациях для фото в разрушенном россиянами городе", – написал OSINT-эксперт.

Так, россиянин, позиционирующий себя обозревателем The Village в Ереване (столице Армении), представил материал о "мире инста-фотосессий" из временно оккупированного украинского города Мариуполь.

Он показал фото с людьми, позирующими на фоне развалин мариупольских многоэтажек. В то же время издание подхватило его инициативу, в описании статьи добавив, мол, "вот где нужно искать эстетику туристам" в разрушенном, "завоеванном и присоединенном" городе.

"Считаем, что эти "заброшки" имели бы более совершенный вид со Львом Левченко, развевающимся на веревке по ветру", – отреагировал на цинизм пропагандистов OSINT-эксперт Комахидзе.

Он добавил, что этот "свиточ журналистики" родился 24.02.1993 года, и выдал его номер телефона: +79267833909, который активен в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист Семен Пегов (руководитель проекта WarGonzo) признал, что армия РФ намеренно превращает украинские города в руины. В частности, речь шла о Мариуполе, который оккупанты своими обстрелами буквально стерли с лица земли.

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