Маляр объяснила, для чего оккупанты опубликовали видео казни украинского воина

Российские военные преступники могли обнародовать видео жуткой казни украинского воина, попавшего в плен, по нескольким причинам. Это и желание запугать украинский народ, и информационная операция в рамках внутренней борьбы среди самих россиян.

Видео дня

Такое предположение сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она прокомментировала страшное преступление оккупантов, выступая в эфире телемарафона "Єдині новини". Пост об этом чиновница также обнародовала в Telegram.

Сотрудница МО указала на то, что уже есть предположения, представители какого именно формирования это сделали. Отметим, что, согласно одной из версий, звучавшей ранее в открытых источниках, казнить украинца путем отрезания головы могли наемники ЧВК "Вагнер" (украинские следователи официально это не подтверждали).

На вопрос, зачем снимают подобные видео, тоже есть несколько возможных вариантов ответа, отметила Маляр.

"Отчитываются о выполненном задании: для хвастовства и самоутверждения; поскольку такое может совершать только человек с очень извращенной психикой, то могут снимать и ради удовольствия", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Жуткое видео казни защитника Украины появилось в интернете вечером 11 апреля, хотя, вероятнее всего, было снято летом. В министерстве обороны Украины заявляли, что пытаются установить личность пленного, которого убили оккупанты.

– Омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что украинская разведка предварительно установила, кто казнил воина. Якобы известны непосредственные участники зверства и его исполнитель.

– В минюсте отметили, что лица, причастные к казни нашего военного, могут предстать перед украинским судом, но подобные дела может рассматривать и Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды). У преступлений, связанных с пытками, нет срока давности.

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