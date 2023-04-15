В Минюсте сказали, что будет с причастными к казни украинского военного

В Министерстве юстиции Украины заявили, что лица, причастные к казни нашего военного, которая была снята на видео, могут предстать перед украинским судом. Кроме того, подобные дела может рассматривать и Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды).

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Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сказала заместитель министра юстиции Валерия Коломиец. Она подчеркнула, что у преступлений, связанных с пытками, нет срока давности. Это даже зафиксировано в Уголовном кодексе Украины.

"Люди, которые это сделали, если их можно так назвать, они должны и могут предстать перед украинским судопроизводством...Да, действительно, они совершили, согласно Римскому уставу, военное преступление. Поэтому должны так же подобные кейсы, а мы понимаем, что это уже административная практика, а не просто единичный ужасающий случай, рассматриваться и в Международном уголовном суде", – говорит Коломиец.

Она отметила, что подобные военные преступления армия РФ совершает не только в отношении украинских военнопленных, но и в отношении гражданских. Каждый день российские оккупанты нарушают любые правила ведения войны, добавила замминистра.

Напомним: в Министерстве обороны Украины заявили, что пытаются установить личность пленного, которого казнили оккупанты.

А омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что украинская разведка предварительно установила, кто казнил украинского пленного, издевательства над которым изверги сняли на видео и обнародовали в сети. Известны непосредственные участники зверства и его исполнитель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 11 апреля российские оккупанты распространили в сети видео казни украинского военнопленного. На обнародованных кадрах видно, как живому защитнику отрезали ножом голову.

– Позже выяснилось, что украинского военного казнили наемники ЧВК "Вагнер". Голоса и манеру разговора бывших сослуживцев узнал экс-командир 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда террористов Андрей Медведев, который сбежал в Норвегию.

– Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал шокирующее преступление. Он подчеркнул, что "есть то, что никому в мире невозможно игнорировать", и эти жуткие кадры требуют немедленной реакции всех мировых лидеров.

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