Лично запытал двух украинцев: СБУ сообщила о подозрении оккупационному 'коменданту Херсонщины'

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении очередному российскому оккупанту. Российский полковник Виктор Бедрик, занимавший должность замкомандира 22 армейского корпуса береговых войск РФ, подозревается в убийствах гражданских украинцев.

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Назначенный оккупантами "комендантом Херсонщины" Бедрик лично замучил до смерти в российских застенках Херсона по меньшей мере двух украинцев. Подробности сообщили в СБУ.

Служба безопасности задокументировала преступления российского полковника Виктора Бедрика – заместителя командира 22-го армейского корпуса береговых войск РФ, убивавшего гражданское население Украины. На период оккупации Херсона он стал так называемым "военным комендантом Херсонской области" и выполнял задачи Кремля по подавлению движения сопротивления в регионе", – говорится в сообщении.

"Выполнять задачи" Бедрик взялся единственным известным и понятным для российских оккупантов способом: первое, что он сделал на новой "должности" – приказал обустроить застенки в захваченном на тот момент Херсоне.

Через них прошли многие гражданские жители региона.

"Рашисты свозили в застенки местных жителей, которых похищали из частных домов или прямо посреди улицы, прежде всего во время антироссийских митингов. В камерах этих тюрем людей избивали, применяли к ним ток, оставляли без пищи и воды, а также угрожали расстрелом", – отметили в СБУ.

Задержания и пытки с допросами продолжались от 3 до 10 дней. Как следует из текста подозрения, обнародованного на сайте Офиса генерального прокурора Украины людей угрозами и насилием заставляли себя оговаривать.

"Во время пытки заключенных заставляли давать ложные сведения о себе и членах семьи, им систематически угрожали убийством, задержанием близких и родных. Есть сведения, что Чичкан лично применял физическое насилие к потерпевшим. 11 мая прошлого года российские военные, находясь в ГУ "Херсонский следственный изолятор" задержали работника учреждения. В течение трех суток его избивали и допрашивали в комендатуре четверо солдат", – говорится в тексте подозрения.

Один из застенков по распоряжению Бедрика обустроили в подвале захваченного россиянами админздания. В этом же здании располагался и "служебный кабинет" военного преступника. Такое "соседство" было не случайным: Бедрику, как следует из событий в Херсоне во время оккупации, нравилось и смотреть, как его подчиненные пытают украинцев, и приобщаться к пыткам лично.

"Установлено, что Бедрик причастен к пыткам по меньшей мере 12 мирных жителей Херсонщины, выступавших против оккупационного режима РФ. Двое из этих потерпевших были замучены до смерти. Чтобы скрыть военные преступления, российские захватчики записывали в собственных документах "судебно-медицинской экспертизы", нашли "погибших "уже мертвыми посреди города". Из-за пыток и убийств рашисты пытались сломать украинское сопротивление и заставить его участников сотрудничать с агрессором", - отметили в СБУ.

Первый известный случай убийства Бедрика украинца произошел 10 июня 2022 года. Тогда, как отмечено в тексте подозрения, в застенке "комендатуры" от многочисленных травм скончался работник ГУ "Северная исправительная колония № 90".

26 июня оккупанты замучили до смерти еще одного мужчину, данные по нему не разглашаются.

Также задокументированы преступления подчиненного Бедрика, российского военнослужащего Александра Чичкана, который являлся "наблюдателем" за заключенными и выполнял приказы "коменданта" под его непосредственным руководством.

Кроме того, задокументирована преступная деятельность "наблюдателя" за заключенными – Александра Чичкана, который является подчиненным Бедрика. В подчинении "коменданта" находились 25 человек, лица которых пока не установлены.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Бедрику и его подчиненному Чичкану о подозрении по ч. 2 ст. 28 и чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности независимо от места их нахождения", - отметили в СБУ.

Журналисты "Центра журналистских расследований ранее установили, что Бедрик по состоянию на 2013 год занимал должность командира бригады РХБЗ из Приморского края РФ. Впоследствии же он, похоже, решил сменить холодный климат российского севера на теплый украинский Крым, став замкомандира 22 армейского корпуса Черноморского флота Южного военного округа РФ, а впоследствии и особо изощренным палачом в Херсоне.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ сообщила о подозрении главному тюремщику РФ. Речь идет о российском генерал-полковнике Аркадии Гостеве – директоре федеральной службы исполнения наказаний РФ, причастном к агрессивной войне против Украины.

Под руководством Гостева на оккупированных территориях Украины была создана сеть тюрем и пыточных, которые россияне называли "учреждениями исправительного и лечебно-исправительного характера". Там содержали жителей временно оккупированных украинских территорий, применяя к ним жестокие пытки, в том числе с использованием электрического тока и инсценировками "расстрелов".