Корректировала вражеский огонь по дислокациям Сил обороны: в Харькове разоблачили преподавательницу местного вуза. Фото

Служба безопасности Украины задержала преподавательницу одного из университетов Харькова, сотрудничавшую с российской Федеральной службой безопасности. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и СБУ. Летом этого года информатор была дистанционно вовлечена в сотрудничество российской спецслужбой.

По указанию оккупантов она объезжала Харьков и его окрестности, пытаясь выявить расположение укрепленных районов и опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Особое внимание женщина уделяла места сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения украинских войск.

Информатор также отслеживала маршруты движения военных колонн в направлении передовой. Полученные данные она передавала в анонимный чат своему куратору. В своих отчетах женщина отмечала координаты военных объектов на Google-картах и добавляла текстовые описания.

СБУ своевременно разоблачила преступные действия преподавательницы, задокументировала ее преступления и задержала в собственном доме. При обыске у нее был изъят мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Злоумышленница уже находится под стражей без права на залог, и ей может грозить до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники контрразведки Службы безопасности задержали агента российской ФСБ, покушавшегося на одного из чиновников Мелитопольского горсовета Запорожской области. Злоумышленник, притворившись коммунальщиком, подстерег жертву в подъезде и нанес ему несколько ударов молотком по голове.

Напомним, что в Черкасской области задержан российский агент, который шпионил за украинскими военнослужащими на территории региона. Предателя интересовали пункты постоянной дислокации и боевые позиции подразделений противовоздушной обороны.

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