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Корректировала вражеский огонь по дислокациям Сил обороны: в Харькове разоблачили преподавательницу местного вуза. Фото

Ольга Ганюкова
Война против России
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Корректировала вражеский огонь по дислокациям Сил обороны: в Харькове разоблачили преподавательницу местного вуза. Фото

Служба безопасности Украины задержала преподавательницу одного из университетов Харькова, сотрудничавшую с российской Федеральной службой безопасности. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и СБУ. Летом этого года информатор была дистанционно вовлечена в сотрудничество российской спецслужбой.

По указанию оккупантов она объезжала Харьков и его окрестности, пытаясь выявить расположение укрепленных районов и опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Особое внимание женщина уделяла места сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения украинских войск.

Корректировала вражеский огонь по дислокациям Сил обороны: в Харькове разоблачили преподавательницу местного вуза. Фото

Информатор также отслеживала маршруты движения военных колонн в направлении передовой. Полученные данные она передавала в анонимный чат своему куратору. В своих отчетах женщина отмечала координаты военных объектов на Google-картах и добавляла текстовые описания.

СБУ своевременно разоблачила преступные действия преподавательницы, задокументировала ее преступления и задержала в собственном доме. При обыске у нее был изъят мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Злоумышленница уже находится под стражей без права на залог, и ей может грозить до 8 лет лишения свободы.

Корректировала вражеский огонь по дислокациям Сил обороны: в Харькове разоблачили преподавательницу местного вуза. Фото

Ранее сообщалось, что сотрудники контрразведки Службы безопасности задержали агента российской ФСБ, покушавшегося на одного из чиновников Мелитопольского горсовета Запорожской области. Злоумышленник, притворившись коммунальщиком, подстерег жертву в подъезде и нанес ему несколько ударов молотком по голове.

Напомним, что в Черкасской области задержан российский агент, который шпионил за украинскими военнослужащими на территории региона. Предателя интересовали пункты постоянной дислокации и боевые позиции подразделений противовоздушной обороны.

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