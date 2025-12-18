Нацполиция совместно с австрийскими правоохранителями задержала причастных к убийству украинца в Вене. Фото и видео

В Вене задержали причастных к жестокому убийству украинца. Совместная работа Нацполиции Украины и австрийских правоохранителей, при поддержке Европола, помогла установить и задержать подозреваемых.

Следствие продолжается, а фигурантам уже избрали меры пресечения. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Заявление об исчезновении 21-летнего гражданина Украины поступило в районный отдел полиции Харьковской области 26 ноября 2025 года. Тогда же было открыто уголовное производство по ст. 115 УКУ (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший").

Впоследствии австрийские правоохранители сообщили о найденном сожженном автомобиле в Вене, в салоне которого было тело. Эксперты подтвердили, что погибший – это пропавший гражданин Украины.

Предварительно установлено, что подозреваемые нанесли потерпевшему телесные повреждения и, угрожая убийством, заставили предоставить доступ к электронному криптокошельку. После этого его поместили в багажник автомобиля Mercedes-Benz и подожгли.

В ходе международного взаимодействия через систему обмена оперативными данными австрийские правоохранители предоставили украинской стороне информацию о двух возможных причастных. Они были арестованы и выставлено "красное оповещение" Интерпола.

Известно, что злоумышленники тщательно готовились к преступлению: подыскивали место и купили бензин за наличные.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 ноября они пересекли границу и попали в Украину. Во время оперативных мероприятий в городе Одесса Нацполиция задержала обоих фигурантов. Обыски в гостиничном номере, квартире и транспортном средстве позволили изъять вещи, которые могут служить доказательствами: деньги, одежду, телефоны и прочее.

16 декабря преступление переквалифицировали по ч. 2 ст. 115 УКУ.

Сегодня, 18 декабря, Печерский районный суд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Нацполиция продолжает сотрудничество с австрийскими правоохранителями для обеспечения неотвратимости наказания.

