Количество раненых от ракетного удара по гостинице в Краматорске возросло до 8 человек: новые подробности

Количество раненых от ракетного удара по гостинице в Краматорске возросло. В настоящее время оно составляет 8 человек.

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Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура. Обстрел произошел вечером 24 августа 2024 года. Ранены пять журналистов иностранного медиа 38, 40, 41, 46 и 58 лет.

Кроме того, получили ранения разной степени тяжести 60-летний сотрудник гостиницы, а также 32 и 34-летние горожанки, которые на момент вражеской атаки находились в своих домах. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, перелом, резаные раны, множественные ушибы, акубаротравмы, черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Также вчера спасатели смогли деблокировать из-под завалов разрушенного здания отеля тело гражданина Великобритании, погибшего во время ракетной атаки со стороны ВС РФ.

По предварительным данным, враг использовал против гражданского населения ракету "Искандер-М".

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту "Нарушения законов и обычаев войны" (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупационные войска России вечером 24 августа нанесли удар баллистике по городу Краматорск Донецкой области. Целью вражеской ракеты стала гостиница, шесть человек пострадали и одна погибла.

– В результате атаки пострадала команда журналистов агентства Reuters, освещающих войну в Украине. Три человека получили ранения, а советник по вопросам безопасности Райан Эванс погиб.

– Под обстрел РФ в Краматорске также попала журналистка из Польши Моника Андрушевская. Она проезжала на автомобиле рядом с местом ракетного удара.

– В результате удара РФ по гостинице "Сапфир" в Краматорске 24 августа пострадал украинский фотожурналист Иван Любыш-Кирдей, работающий в команде агентства Reuters. Он оказался недалеко от эпицентра взрыва, из-за чего получил многочисленные травмы.

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