Вследствие удара по Краматорску тяжелые ранения получил украинский фотожурналист Иван Любыш-Кирдей: что известно о его состоянии

Вследствие удара РФ по гостинице "Сапфир" в Краматорске 24 августа пострадал украинский фотожурналист Иван Любыш-Кирдей, который работает в команде агентства Reuters. Он оказался недалеко от эпицентра взрыва, из-за чего получил многочисленные травмы.

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Об этом сообщила супруга Ивана Мария Семенченко. Сейчас Иван в тяжелом состоянии, он находится в больнице имени Мечникова в Днепре.

"Он сейчас не в сознании. О нем заботятся лучшие врачи, делают все возможное и невозможное. Я тоже рядом с ним", – написала жена журналиста.

По ее словам, редакция Reuters сейчас покрывает все их потребности в больнице, женщина постоянно на связи с коллегами и руководством Ивана.

"Я боялась таких новостей с 2014 года, когда Иван начал ездить и снимать на передовую (чего стоит котел в Иловайске). Я боялась этих новостей с 2022 года, несмотря на то, что и он, и я понимали, что так может произойти. Оказалось, что к такому нельзя быть готовым. Это страшно, это больно и это буквально разрушает твой мир. Но я очень верю в Ивана и люблю его", – пишет Мария.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупационные войска России вечером 24 августа нанесли удар баллистикой по городу Краматорск Донецкой области. Целью вражеской ракеты стала гостиница, шесть человек пострадали и один погиб.

– Вследствие атаки пострадала команда журналистов агентства Reuters, которые освещают войну в Украине. Три человека получили ранения, а советник по вопросам безопасности Райан Эванс погиб.

– Под обстрел РФ в Краматорске также попала журналистка из Польши Моника Андрушевская. Она проезжала на автомобиле рядом с местом ракетного удара.

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