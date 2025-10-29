Карт-бланш на черные дела: в России запаниковали из-за роста преступлений, совершенных дома "героями СВО"

В 2025 году в Российской Федерации осудили более шести тысяч военнослужащих, которые совершили преступления на территории своей страны. Подавляющее большинство – вернувшиеся с войны в Украине "освободители".

Цифры не врут

С начала года российские суды вынесли 6 192 приговора военным. И это рекордный показатель с 2011 года. Более 3,5 тысячи военнослужащих армии страны-агрессора получили реальные сроки – почти на тысячу больше, чем в прошлом году.

И это тоже маркер: с 2022 года российская система очень неохотно занималась преступлениями "героев СВО". Однако количество "ЧП" и растущеее возмущение простых россиян привели к тому, что число осужденных по уголовным статьям "освободителей" стабильно растет.

За более чем три года войны вернувшиеся из Украины оккупанты (в том числе в отпуск, на лечение и т.д.) убили и покалечили почти 800 соотечественников. Большинство жертв – родственники и знакомые, но опасность грозит и простому встречному.

Также больше всего преступлений в РФ совершают бывшие заключенные, которые оказались на свободе, подписав контракт с российским минобороны. Учитывая, что из колоний выпускают даже самых опасных маньяков, – ничего удивительного.

Хроника террора

Криминальная хроника пестрит сообщениями о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных вернувшимися домой "героями".

Один из последних показательных случаев – нападение на Камчатке.

В Петропавловске-Камчатском семья с трехлетним ребенком пропускала автобус, что не понравилось другому водителю. Со словами "Мне по*уй, я с СВО!" он начал подрезать авто, а потом кинулся в драку с главой семейства и открыл стрельбу.

Спутница слетевшего с катушек "героя СВО" в это время удерживала супругу пострадавшего водителя, который прятался от выстрелов за машиной. Но затем оккупант подбежал к машине семьи, начал бить кулаком по стеклу и пытался вытащить ребенка из авто. А друг стрелка повалил супруга женщины на землю, начал бить по голове камнем, угрожая убийством. Пара чудом смогла вырваться, закрыться в автомобиле, вызвать скорую помощь и полицию.

Пострадавшие боятся, что преступник избежит наказания, поскольку в МВД им сказали, что тот "просто дальше поедет воевать".

А в воинской части в поселке Бурмакино (Ярославская область РФ) оккупант напал с ножом на жительницу военного городка и изнасиловал ее. 30-летний Евгений Веденеев ранее уже был судим за кражи, избиения людей, проникновение в квартиры и угрозу убийством.

Не менее дикий случай произошел в городе Благовещенск Амурской области РФ: там вернувшийся с войны оккупант избил 16-летнюю девушку железной битой. Прохожие нашли окровавленную школьницу на улице. Преступник напал на нее, когда она шла на учебу. Впоследствии выяснилось, что она была не первой жертвой: за несколько дней до этого он также напал на прохожего парня.

Продолжать можно бесконечно. Но вопрос – в первопричине.

Замкнутый круг

Сейчас в России на полную силу работает конвейер по отмыванию преступлений. Внесенные в законодательство РФ изменения позволяют насильникам и убийцам якобы "смыть кровью" то, что они натворили. То есть продолжить свой чудовищный путь, но уже участвуя в войне против Украины. Причем не дожидаясь вынесения приговора. То есть фактически путинский режим дал им карт-бланш на убийства.

Что касается уже осужденных преступников, то в колониях активно продолжают их вербовать. Например, в Татарстане около 10% заключенных уже отправились на войну. Сейчас в учреждениях УФСИН этой республики содержатся около 5,7 тыс. человек – из них 2,1 тыс. обвиняемые и подозреваемые, а 3,6 тыс. – уже осуждены. И это данные только лишь по одному субъекту РФ.

На днях стало известно, что очередной россиянин избежал наказания. Суд Санкт-Петербурга приостановил уголовное дело 27-летнего Аркадия Морозова, так как обвиняемый захотел подписать контракт с МО РФ.

В мае мужчина жестоко убил 18-летнюю девушку, которая сообщила, что хочет расстаться с ним. Теперь убийца уже отправился в зону боевых действий. Если ему удастся выжить на войне в Украине, то вероятность того, что, вернувшись, он вновь убьет кого-то в России, чрезвычайно высока. А после этого... снова сможет подписать контракт.

Вот такой замкнутый круг. А трясущимся от страха россиянам остается только молиться, чтобы беда не коснулась их близких. Но молчаливое и трусливое бездействие делают свое черное дело.