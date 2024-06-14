Готовили переворот в Киеве: в Украине ликвидирована сеть 'общественных организаций' Медведчука

Служба безопасности Украины разоблачила ряд "общественных организаций", которые в 2022 году готовили государственный переворот в нашем государстве. Деятельность этих организаций координировал экс-нардеп Виктор Медведчук, обвиненный в государственной измене и которого Москва выменяла на украинских военнопленных.

Видео дня

В планах злоумышленников было захват ключевых государственных учреждений в Киеве и регионах специально подготовленными группами боевиков. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

"По материалам Службы безопасности суд удовлетворил иск Минюста о запрете 8 пророссийских организаций, которые координировал экс-нардеп Виктор Медведчук. Представители этих "общественных организаций" планировали государственный переворот в Украине, который хотели синхронизировать с началом полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года . Таким образом они надеялись помочь агрессору как можно быстрее захватить Киев, а затем и всю территорию Украины", – говорится в сообщении.

Реализовать замысел мятежники планировали путем инициирования проведения в столице так называемого "национального собрания", в ходе которого "участники" должны были объявить ультиматум высшему военно-политическому руководству Украины относительно "отстранения от власти". Получив отказ, злоумышленники собирались захватить ключевые госучреждения в Киеве и других регионах государства: для этого готовились боевые группы из более чем тысячи вооруженных боевиков.

Замысел мятежников сотрудники СБУ разоблачили еще в 2022 году. В общей сложности были задержаны трое злоумышленников, создавших и возглавивших упомянутые организации: приговоры они получили в течение 2022-2023 годов. Все судом были признаны виновными в подготовке свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины). Свой приговор, правда, заочно, получил и гражданин РФ, координировавший их деятельность на территории России.

Так, по решению суда под запрет и принудительный роспуск подпадают:

– Международная общественная организация "Мы народ Украины";

– Всеукраинская общественная организация "Всеукраинское гетманское казачество имени Ивана Богуна";

– "Соборное казачество";

– "Соборное казачество Харьковский округ";

– "Соборное казачество Барышевская станица";

– "Соборное казачество Киевский округ";

– "Соборное казачество Львовский округ";

– "Соборное казачество Сумской округ".

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала чиновника Хмельницкого горсовета, работавшего на ФСБ. Руководитель одного из отделов мэрии собирал для российских войск информацию о расположении и местонахождении украинских военных в регионе. Ему грозит пожизненное заключение.

Также OBOZ.UA писал, что спецназовцы задержали коллаборантку из Купянска, которая устроилась учительницей в школе Киева. За сотрудничество с оккупантами предательнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.