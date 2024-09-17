Горели подстанции, связи нет: появились новые данные о последствиях атаки РФ на Сумы. Фото и видео

В ночь на 17 сентября российские войска атаковали города Сумы и Конотоп. В результате вражеских ударов в облцентре вспыхнули пожары на двух крупных электроподстанциях, поражен также один из дачных массивов города, а в Конотопе горел мясокомбинат.

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В обоих населенных пунктах возникли проблемы с электро- и водоснабжением, отсутствует связь. Об этом сообщили "Радио Свобода" и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным "Радио Свобода", ночью в Сумах местные жители слышали более десяти мощных взрывов. В результате вражеской атаки вспыхнули пожары на двух крупных электроподстанциях.

"Я проехалась по городу, работают несколько светофоров. Электроэнергии нет, связи тоже нет. Вода подается где-то до 5 этажа более-менее нормально, но с пониженным давлением. Троллейбусы не ходят. Насколько известно, люди не пострадали", – описала корреспондент издания ситуацию в Сумах.

Кроме того, в Сумах под вражеский удар попал один из дачных массивов.

"В результате атаки разрушен дачный дом. По предварительной информации никто из людей не пострадал", – рассказали в ГСЧС Украины.

Там также показали последствия атаки россиян по дачному массиву.

За полчаса до атаки на облцентр россияне также ударили по Конотопу. Там зафиксировано попадание по мясокомбинату, на предприятии вспыхнул пожар. Свет и связь в городе, по данным "Радио Свобода", отсутствуют

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 17 сентября российские оккупанты дронами-камикадзе атаковали Сумскую область. Целил враг прежде всего по энергоинфраструктуре. В результате атаки на утро почти 300 тысяч жителей оставались без света.