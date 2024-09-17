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Горели подстанции, связи нет: появились новые данные о последствиях атаки РФ на Сумы. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
Война против России
2 минуты
2,1 т.
Горели подстанции, связи нет: появились новые данные о последствиях атаки РФ на Сумы. Фото и видео

В ночь на 17 сентября российские войска атаковали города Сумы и Конотоп. В результате вражеских ударов в облцентре вспыхнули пожары на двух крупных электроподстанциях, поражен также один из дачных массивов города, а в Конотопе горел мясокомбинат.

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В обоих населенных пунктах возникли проблемы с электро- и водоснабжением, отсутствует связь. Об этом сообщили "Радио Свобода" и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным "Радио Свобода", ночью в Сумах местные жители слышали более десяти мощных взрывов. В результате вражеской атаки вспыхнули пожары на двух крупных электроподстанциях.

"Я проехалась по городу, работают несколько светофоров. Электроэнергии нет, связи тоже нет. Вода подается где-то до 5 этажа более-менее нормально, но с пониженным давлением. Троллейбусы не ходят. Насколько известно, люди не пострадали", – описала корреспондент издания ситуацию в Сумах.

Кроме того, в Сумах под вражеский удар попал один из дачных массивов.

"В результате атаки разрушен дачный дом. По предварительной информации никто из людей не пострадал", – рассказали в ГСЧС Украины.

Там также показали последствия атаки россиян по дачному массиву.

Горели подстанции, связи нет: появились новые данные о последствиях атаки РФ на Сумы. Фото и видео
Горели подстанции, связи нет: появились новые данные о последствиях атаки РФ на Сумы. Фото и видео

За полчаса до атаки на облцентр россияне также ударили по Конотопу. Там зафиксировано попадание по мясокомбинату, на предприятии вспыхнул пожар. Свет и связь в городе, по данным "Радио Свобода", отсутствуют

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 17 сентября российские оккупанты дронами-камикадзе атаковали Сумскую область. Целил враг прежде всего по энергоинфраструктуре. В результате атаки на утро почти 300 тысяч жителей оставались без света.

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