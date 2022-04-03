'Фото из Бучи должны изменить нас!': в Германии требуют от властей резких шагов против России

Ужасные фотографии и видео из освобожденных украинскими защитниками Ирпеня, Бучи и Гостомеля всколыхнули весь мир. В Германии, как и в други странах, это называют ужасной резней в ХХІ веке.

Звучат призывы реагировать на зверства армии президента России Владимира Путина. Главный редактор немецкого издания Bild Йоханнес Бойе потребовал от правительства Германии принять решительные санкции в отношении России после того, как мир увидел то, что вытворяют солдаты РФ.

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"Эти фотографии должны изменить нас! Российская армия массово расстреливала мирных жителей! У любого, кто увидит фотографии погибших из Бучи, слезы на глазах. Явно беззащитные люди, граждане, мирные жители, безоружные, убитые российскими солдатами. Женщин и девушек неоднократно брали в плен – и много раз насиловали", – описывает увиденное Бойе.

У него нет сомнения, что цель Путина – уничтожать украинцев.

"Мы знаем картины, как в Буче, из других времен, других войн! Они показывают противоположность цивилизации: ужас, бездну, низость. Теперь через Германию должен пройти толчок, особенно через правительство. Поставки оружия должны быть быстрыми и небюрократизированными; то, что у нас есть, должно уйти в Украину", – настаивает журналист.

Также он уверен, что Германия должна наложить мораторий на покупку российского газа.

"Страны Балтии уже обходятся без газа убийц. Им легче, чем нам? Нет – им просто виднее, на что способна Россия. Потому что им годами угрожали. Фотографии трупов из Бучи должны теперь также означать конец российского газа в Германии!" – заявил главред Bild.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети показали фото российских подонков, которые убивали, насиловали и мародерили в Буче Киевской области. Город был оккупирован в том числе силами военной части путинской армии из Хабаровского края.

В освобожденной Буче находят все больше и больше подтверждений бесчеловечных пыток и массовых казней мирного населения.

Так, в одном из домов в подвале обнаружили пыточную, где оккупанты ставили на колени украинцев и убивали. Сами рашисты жили в соседнем помещении с тем, где они оставляли тела убитых бучанцев.

Появляются также свидетельства украинцев, кому удалось выжить. Один из мужчин, чудом избежавший смерти, рассказал о зверствах карательных отрядов Кадырова в Буче.

Министерство обороны России цинично отрицает зверства своей армии и обвиняет в смертях людей украинскую армию. Также в России заявили, что многочисленные фото, видео и свидетельства очевидцев – это "фейки киевского режима".

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