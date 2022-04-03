"Фото из Бучи должны изменить нас!": в Германии требуют от властей резких шагов против России

Станислав Дощицын
Война против России
3 минуты
'Фото из Бучи должны изменить нас!': в Германии требуют от властей резких шагов против России

Ужасные фотографии и видео из освобожденных украинскими защитниками Ирпеня, Бучи и Гостомеля всколыхнули весь мир. В Германии, как и в други странах, это называют ужасной резней в ХХІ веке.

Звучат призывы реагировать на зверства армии президента России Владимира Путина. Главный редактор немецкого издания Bild Йоханнес Бойе потребовал от правительства Германии принять решительные санкции в отношении России после того, как мир увидел то, что вытворяют солдаты РФ.

Прикопаные у дороги трупы людей, расстрелянных оккупантами
Видео дня

"Эти фотографии должны изменить нас! Российская армия массово расстреливала мирных жителей! У любого, кто увидит фотографии погибших из Бучи, слезы на глазах. Явно беззащитные люди, граждане, мирные жители, безоружные, убитые российскими солдатами. Женщин и девушек неоднократно брали в плен – и много раз насиловали", – описывает увиденное Бойе.

У него нет сомнения, что цель Путина – уничтожать украинцев.

"Мы знаем картины, как в Буче, из других времен, других войн! Они показывают противоположность цивилизации: ужас, бездну, низость. Теперь через Германию должен пройти толчок, особенно через правительство. Поставки оружия должны быть быстрыми и небюрократизированными; то, что у нас есть, должно уйти в Украину", – настаивает журналист.

Трупы мирных жителей на улице
Расстрелянные оккупантами мирные жители

Также он уверен, что Германия должна наложить мораторий на покупку российского газа.

"Страны Балтии уже обходятся без газа убийц. Им легче, чем нам? Нет – им просто виднее, на что способна Россия. Потому что им годами угрожали. Фотографии трупов из Бучи должны теперь также означать конец российского газа в Германии!" – заявил главред Bild.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети показали фото российских подонков, которые убивали, насиловали и мародерили в Буче Киевской области. Город был оккупирован в том числе силами военной части путинской армии из Хабаровского края.

В освобожденной Буче находят все больше и больше подтверждений бесчеловечных пыток и массовых казней мирного населения.

Так, в одном из домов в подвале обнаружили пыточную, где оккупанты ставили на колени украинцев и убивали. Сами рашисты жили в соседнем помещении с тем, где они оставляли тела убитых бучанцев.

Появляются также свидетельства украинцев, кому удалось выжить. Один из мужчин, чудом избежавший смерти, рассказал о зверствах карательных отрядов Кадырова в Буче.

Министерство обороны России цинично отрицает зверства своей армии и обвиняет в смертях людей украинскую армию. Также в России заявили, что многочисленные фото, видео и свидетельства очевидцев – это "фейки киевского режима".

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