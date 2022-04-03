В Буче обнаружили пыточную, где оккупанты ставили на колени украинцев и убивали. Видео 18+

В одном из домов в деоккупированной Буче Киевской области украинские военные нашли обустроенную российскими оккупантами пыточную. Сюда свозили безоружных бучанцев, связывали, ставили на колени – и убивали выстрелом в голову.

Тела замученных украинцев до сих пор лежат на месте, где они были казнены рашистами. Страшные кадры из пыточной опубликовало издание "Телеграф".

На видео – малоприметный дом в Буче. В подвале дома украинские защитники нашли следы от "казармы" оккупантов, где они спали и ели. В соседнем помещении – тела замученных бучанцев. Их рашисты свозили сюда, связывали им руки, ставили на колени лицом к стене – и убивали выстрелом в голову.

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Тела невинно убитых путинскими извергами украинцев - а это мужчины разных возрастов - до сих пор находятся в подвале. В тех же позах, в которых они приняли мученическую смерть от рук российских убийц.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мариупольский горсовет призвал мировое сообщество признать действия России в Украине геноцидом.

Ужас, который мир увидел в Буче - только верхушка страшного айсберга преступлений, смертей и страданий, которые принесли руководство Российской Федерации и русский народ, поддерживающий войну в Украине, на украинскую землю.

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