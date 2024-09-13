Били током и совершали насилие: команда МУС осмотрела застенки на Харьковщине, где оккупанты издевались над украинцами. Фото
Представители Международного уголовного суда (МУС) осмотрели застенки, которые российские захватчики обустроили во время оккупации Харьковской области. Там россияне удерживали и пытали местных жителей.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. На Харьковщину приехала руководительница расследованиями международных преступлений, совершенных в Украине, от Офиса прокурора МУС Бренда Дж. Голлис вместе со своей командой. Их сопровождал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов.
Как рассказал начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко, прокуроры совместно с другими правоохранителями обнаружили 25 застенков на Харьковщине.
Там к задержанным применяли пытки, физическое, психологическое и сексуальное насилие. Людей почти не кормили и давали пить только техническую воду.
"Спилили зубы, связывали запястья рук и с помощью крана с металлическим крюком поднимали тела людей в воздух, вырывали ногти, применяли ток, который подавался через провода, привязанные к разным частям тела, избивали резиновыми палками", – сказано в сообщении.
Прокуроры МУС собирают и анализируют доказательства пыток гражданских лиц в Харьковской области. Важно, чтобы за преступления, совершенные в Украине, было проведено законное и доказательное правосудие, отметили в прокуратуре.
"Наше плодотворное сотрудничество с МУС продолжается. Основное внимание должно быть сосредоточено на преступниках всех уровней, относительно которых достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности независимо от ранга или должности. Делаем все возможное, чтобы преступники ответили по закону. Все. И это обязательно будет. Вопрос только времени", – подчеркнул Юрий Белоусов.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители идентифицировали личности шестерых оккупантов из "ЛНР" и Росгвардии, которые пытали гражданских в Харьковской области в 2022 году. В частности, депутата поселкового совета Савинской объединенной территориальной громады (ОТГ) избивали, душили и угрожали тяжело искалечить, пытаясь получить информацию о местных партизанах, а один из пострадавших скончался, не выдержав пыток.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!