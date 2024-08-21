Экс-заместителю прокурора Мелитополя, работающего на оккупантов, в Украине присудили 1,5 млн грн компенсации: что происходит

Суд Запорожья присудил выплатить компенсацию в 1,5 миллиона гривен морального и материального ущерба бывшему заместителю прокурора из Мелитополя Дмитрию Чувашову. Еще в 2017 году прокурора задержали со взяткой в руках, однако суд не нашел доказательств его виновности. Дело рассматривали шесть лет – за это время Чувашов пошел работать на оккупантов и сейчас находится на ВОТ. Однако в Украине его ждет компенсация в 1,5 миллиона гривен.

Видео дня

Об этом пишет "Судебный репортер". Более того, как уточняет издание, предателя в Украине ждет только денежная компенсация – несмотря на известные факты сотрудничества коллаборанта с оккупантами, подозрения в госизмене украинские силовики ему так и не объявили.

Фамилию Чувашова можно найти в публикациях за 2014 год. Когда в Украине началась люстрация и якобы очищение власти, антикоррупционеры неоднократно упоминали о Чувашове, который странным образом остался на должности. Однако эта история начинается в 2017 году, когда в Мелитополе на получении 1500 долларов взятки правоохранители задержали двух чиновников.

Это были заместитель прокурора Мелитополя Дмитрий Чувашов и прокурор Мелитопольской прокуратуры Александр Обуховский. По версии обвинения, они потребовали деньги за закрытие уголовного дела о мошенничестве при трудоустройстве за границей.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение об увольнении Обуховского и Чувашова с должностей. Однако Мелитопольский межрайонный суд рассматривал дело взяточников три года и в мае 2021 года судья Тамара Мищенко оправдала Чувашова.

В мае 2023 года Запорожский апелляционный суд оставил оправдательный приговор в силе. А уже в ноябре 2023-го Чувашов официально обратился в Коммунарский районный суд Запорожья с требованием возмещения материального и морального ущерба, причиненного правоохранительными органами.

Чувашов обращался в суд не лично, потому что он до сих пор в оккупированном Мелитополе, где занимает "должность" первого заместителя председателя оккупационной администрации Мелитопольского района. Неудивительно, что в муниципальный райсуд Запорожья он не добрался.

Также не удивляет и оправдательный приговор бывшему прокурору. Его вынесла судья Мелитопольского суда Тамара Мищенко, помощником которой работала жена Чувашова. Прокуратура учитывала пристрастность судьи и требовала передать дело на рассмотрение в другой суд. Однако судья Наталья Купавская оставила ходатайство прокуратуры без рассмотрения.

Кстати, обе судьи оказались такими же предательницами, как и Чувашов. Правда, в отличие от него они за свои "заслуги" уже получили подозрения в коллаборационной деятельности.

Хотя бывший прокурор все это время работает в оккупированном Мелитополе на разных "должностях" у оккупантов, ему подозрения так и не объявили.

Однако было принято решение о компенсации Чувашову. Причем это произошло 25 июля 2024, то есть в день, когда коллаборант был назначен ответственным за контроль за исполнением наказаний для осужденных.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одесской области задержан вражеский приспешник, который готовил поджоги зданий ТЦК и релейных шкафов УЗ. Для обнаружения военных объектов 26-летний злоумышленник объезжал территорию Измаильского района, где фиксировал места базирования украинских защитников.

Также недавно задержали еще одного агента российских спецслужб, корректировавшего ракетно-дроновые удары врага по одному из портовых городов Южного региона. Этим изменником оказался 39-летний фельдшер местной станции экстренной медицинской помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!