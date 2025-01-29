Держал в неволе и насиловал жительницу Изюмщины: украинские правоохранители объявили подозрение военной армии РФ. Фото

Правоохранители Харьковской области объявили подозрение российскому военному, который организовал депортацию и держал в неволе жительницу Изюмщины больше года, подвергая ее жестокому насилию. Подозреваемый является военнослужащим 1-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии РФ, участвовавшей в захвате территории Изюмщины.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По информации следствия, в апреле 2022 года во время пребывания в одном из сел Изюмского района подозреваемый ворвался в дом, где проживала 21-летняя девушка со своей семьей. Оккупант схватил девушку и насильно потащил ее в соседнее частное домовладение, где никого не было. Он угрожал ей оружием и изнасиловал, после чего повторно совершил насилие.

Позже он организовал депортацию девушки в Белгород, заставив ее уехать под угрозой расстрела ее семьи. Вместе с двумя сообщниками они заставили потерпевшую пройти паспортный контроль на пограничном пункте и доставили ее в Белгород, где держали в неволе больше года. Во время этого времени девушка испытывала систематическое сексуальное насилие, избиения, а также психологические издевательства. Окна и двери квартиры были закрыты, чтобы она не могла убежать.

Из-за постоянного давления, ужасных страданий и насилия, потерпевшая даже пыталась покончить с собой, выпив яд. Однако ей удалось вырваться из неволи после того, как подозреваемый был задержан за уклонение от прохождения военной службы. В настоящее время женщина находится в Украине, а российскому военному заочно уведомлено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч.2). 1 ст. 438 УК Украины.

Напомним, украинские правоохранители идентифицировали двух российских оккупантов, подозреваемых в жестоком обращении с гражданскими украинцами и совершении военных преступлений. Захватчики похитили и пытали мать украинского правоохранителя, а один из них еще систематически насиловал женщину.

Это преступление оккупанты совершили в Изюме на Харьковщине во время оккупации города российскими войсками, женщину избивали и пытали током, доведенная до предела украинка пыталась покончить с собой.