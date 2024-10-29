Действовали в двух областях: СБУ и Нацполиция задержали приспешников ФСБ, пытавшихся пустить под откос поезда Укрзализниці. Фото

Правоохранители задержали приспешников российской ФСБ, которые пытались нарушить работу железнодорожной инфраструктуры. Предатели готовили диверсии на объектах Укрзализниці в Одесской и Харьковской областях.

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Злоумышленники жгли релейные шкафы и пытались пустить под откос подвижной состав на стратегически важном направлении железнодорожного сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Предатели решили сотрудничать с российским оккупантами, потому что искали быстрый заработок на Telegram-каналах. СБУ и Нацполиция разоблачили деятельность предателей и сообщили им о подозрении.

В Одесской области группа злоумышленников сожгла три релейных шкафа Укрзализниці и готовила пустить под откос поезда. Для совершения диверсии фигуранты планировали установить на пути тормозной стопор, который они приобрели через интернет.

Сотрудники СБУ предотвратили диверсию и задержали двух приспешников врага "на горячем", когда они готовились заблокировать железнодорожные рельсы.

В Харьковской области задержали 17-летнего жителя Лозовского района, который уничтожил релейный шкаф железнодорожного сообщения и готовился к новому поджогу.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Действия фигурантов из Одессы дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная организованной преступной группой в условиях военного положения). Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве задержали агента российской разведки, который шпионил за Силами обороны Украины в десяти областях. Предатель передавал оккупантам локации ПВО, а также координаты военных госпиталей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Покровске задержали 23-летнего агента российских оккупантов. Местный житель собирал разведывательные данные о позициях Сил обороны и корректировал воздушные удары РФ на Покровском направлении, а также в Сумской области.

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