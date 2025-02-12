'Чем мы провинились, что монстры на свободе?' В России накалилась ситуация из-за вернувшихся из Украины 'героев СВО': что они натворили

Российские зеки после возвращения с войны в Украине не могут сдержать свое звериное нутро и продолжают убивать. Криминальная хроника пестрит сообщениями о новых преступлениях "освободителей". Но несмотря на то, что очередным завербованным в колониях уже не светит помилование, шансы вернуться домой в РФ у них все же есть. И этого панически боятся родственники их жертв, а также соседи.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Иллюзия безопасности

Уехавшие воевать против Украины российские заключенные вместо помилования от Путина получают теперь условное освобождение, а служить им предстоит до конца войны. Они подписывают контракт с МО РФ на год (а не на 6 месяцев, как раньше), но он будет продлеваться автоматически.

Полное освобождение и погашение судимости российские преступники смогут получить только в случае вручения им госнаграды или увольнения по причине окончания войны, потери здоровья или достижения предельного возраста.

Актуальными сегодня являются три пункта, так что вероятность вернуться с войны домой, в Россию, у убийц и насильников, получивших теперь еще и опыт боевых действий, не маленькая. Именно этого опасаются родственники жертв (среди которых женщины и дети), а также соседи. Они называют изменения в законодательстве "иллюзией безопасности".

"Чем мы провинились, что монстры на свободе?", "Да пусть их уже обнулят в Украине!", "Как можно отпускать убийц?", - в социальных сетях сегодня множество таких комментариев.

Стоит понимать,что чаще всего в РФ сейчас совершают новые преступления приехавшие в отпуск или на лечение зеки-оккупанты. За короткий срок они успевают снова "отличиться".

Хроники террора "своих"

Российская криминальная хроника сегодня пестрит информацией о преступлениях "освободителей". И она очень показательная.

Например, 7 февраля в Перми задержали вернувшегося с войны Руслана Алтыева – он убил отца и бабушку своей бывшей девушки, которая от него сбежала.

Оккупант был ранее судим за изнасилование и грабежи, а из колонии отправился на войну. По словам знакомого убийцы, Алтыев угрожал "грохнуть" родственников девушки, если она не вернется к нему.

А 6 февраля в Санкт-Петербурге пьяный Дмитрий Зобнин начал приставать к несовершеннолетним девочкам в автобусе. Их друг вступился за них, после чего мужчина назвал его "петухом", а затем выбросил из автобуса и начал избивать. 16-летнего парня госпитализировали с тяжелыми травмами.

Зобнин тоже имеет "богатый" бэкграунд: в 2021 году он из-ревности жестоко убил девушку. Убийцу приговорили к 13 годам колонии, оттуда он и отправился на войну.

Некоторые из зеков готовятся уже второй раз к отправке в Украину.

Например, житель Тулы Геворг Григорян первый раз завербовался после того, как убил мужчину, которого заподозрил в связи со своей бывшей гражданской женой.

Геворг и Елена прожили вместе восемь лет, у пары родился ребенок, а в 2020 году разошлись - но мужчина продолжал ревновать и преследовать свою бывшую. В 2021 г. он заподозрил Елену в связи с другим мужчиной и в итоге нанес тому 38 ножевых ранений. Григоряна приговорили к девяти годам заключения, из колонии он завербовался в ЧВК "Вагнер". Но в конце января 2024 года "герой" внезапно появился в родном городе и стал третировать свою бывшую и детей. Женщина несколько раз вызывала полицию, жаловалась на угрозы, но ей не помогали.

Однажды на безлюдной дороге он ударил Елену электрошокером и начал душить. Женщина спаслась, но полиция снова ничем не помогла. На какое-то время Геворг пропал, уехал в Пятигорск, но летом вернулся и снова начал преследовать семью. А в октябре прошлого года он снова напал на женщину и нанес ей 8 ножевых ранений.

После этого нападения озверевшего зека-оккупанта таки задержали. За покушение на убийство его приговорили к 8 годам колонии, но теперь он/// снова просится на войну.

Получил срок за новое убийство в Пермском крае и рекордсмен по судимостям Артем Сычев. В 2006-2016 годах он был восемь раз судим за кражи, мошенничество, грабеж, угон, побои, умышленное причинение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью. А в 2021 году суд приговорил его к 7,5 годам строгого режима за убийство пожилой женщины. И как только появилась возможность, он завербовался на войну – влился в ряды "вагнеровцев".

После возвращения домой Сычев поссорился с новым парнем своей бывшей жены из-за того, что тот поцеловал ее. "Герой" напал на него с ножом со словами: "Я вас, баранов, резал и буду резать". Мужчина умер в больнице на следующий день.

За это преступление суд смягчил приговор из-за того, что Сычев участвовал в "СВО" и имеет госнаграды – ему дали 10 лет колонии строгого режима.

Сейчас пытается получить разрешение отправиться на фронт и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.

В 2020 году Соколов был приговорен к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за убийство и расчленение своей аспирантки Анастасии Ещенко (девушка пыталась от него уйти), а также незаконное хранение оружия.

Он был задержан в 2019 году – выловили из реки с рюкзаком, в котором находились останки убитой. Теперь 68-летний маньяк снова жаждет убивать.

Зеков ставят в пример

В то время как кривая тяжких и особо тяжких преступлений, совершенными вернувшимися с войны оккупантами, резко идет вверх, в российских школах продолжают ставить "героев" в пример.

Например, в Подмосковье ученикам гимназии организовали встречу с оккупантом из подразделения "Шторм Z" Сергеем Барбиным.

На войну в Украине Барбин попал из колонии, где должен был отсидеть 11 лет за продажу наркотиков.

Ранее в Южно-Сахалинске фонд "Защитники отечества" провел встречу школьников с "вагнеровцем" Артемом Дильмурадовым, который в 20-летнем возрасте убил семью из трех человек. Пост о встрече с наемником фонд озаглавил "Семья – это самое важное в жизни!".

"Вагнеровец" рассказал школьникам, что участие в войне изменило его жизнь, и призвал "уважать старших и быть честными людьми".

Тут, как говорится, без комментариев.