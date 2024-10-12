Брали по $6 тыс. за услуги: в Закарпатье ликвидировали еще один канал незаконной переправки уклонистов через границу. Фото

В Ужгородской области оперативники миграционной полиции ГУНП в Закарпатской области вместе с Государственной пограничной службой задержали трех человек, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно пересекать государственную границу. Задержанных поместили в изолятор временного содержания, в настоящее время продолжается досудебное расследование.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области. Было установлено, что к организации схемы причастны двое жителей Чопа и 24-летний иностранец.

За свое содействия в незаконном пересечении государственной границы злоумышленники брали по 6 тысяч долларов и помогали уклонистам обходить официальные пункты пропуска.

Правоохранители задержали фигурантов при попытке переправить еще одного клиента через реку в Венгрию на окраине села Тисаашвань в Ужгородском районе.

Задержанным грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества, следствие продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области правоохранители разоблачили трех сотрудников районного ТЦК и их сообщницу – работницу местного центра предоставления админуслуг, которые помогали военнообязанным уклониться от мобилизации. Подозреваемых задержали "на горячем" – после получения взятки за свои услуги.

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