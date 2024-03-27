"Больше, чем во все предыдущие периоды": в ООН подсчитали, сколько украинских пленных казнили россияне за зиму
Российские захватчики продолжают совершать военные преступления, проводя казни пленных украинских военных. Мониторинговая миссия ООН сообщила, что за эту зиму оккупанты убили 32 украинских военнопленных.
Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном 26 марта. Он охватывает период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024-го.
"ММПЧУ задокументировала достоверные сообщения о казни по меньшей мере 32 украинских военнопленных в 12 отдельных случаях в период с декабря 2023 по февраль 2024 года, что значительно больше, чем за любой из предыдущих периодов. ММПЧУ провела независимую верификацию трех из упомянутых случаев", – сказано в сообщении.
Также представители ООН провели интервью с 60 украинскими военными, недавно освобожденными из российского плена. Практически каждый из наших защитников рассказал о случаях пыток со стороны оккупантов. Российские чиновники и военные применяют к пленным избиения, электрический ток, заставляют долго находиться в неудобном положении, угрожают расстрелом или имитируют его. Более половины пленных пережили сексуальное насилие.
"Большинство военнопленных также упоминают о страданиях от невозможности общаться со своими семьями, а также отсутствии удовлетворительного питания и медицинской помощи", – говорит глава Миссии Даниэль Белль.
В отчете ООН отмечается, что данные, полученные от освобожденных из плена украинцев, подтверждают, что российская армия продолжает применять ранее установленные практики пыток, жестокого обращения, смертей в плену, содержания под стражей без связи с внешним миром, насильственных исчезновений и ужасных условий содержание.
Как сообщал OBOZ.UA, по факту расстрела оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом было начато расследование. Они были тяжело ранены и ждали эвакуации.
Также стало известно, что российские захватчики расстреляли жителя поселка Залозцы Тернопольской области Ивана Григуса. Мужчина попал в плен в Донецкой области, его сняли в пропагандистском ролике.
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