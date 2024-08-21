Били и имитировали расстрел: идентифицированы шесть оккупантов, которые пытали гражданских на Харьковщине. Фото

Украинские правоохранители идентифицировали личности шести оккупантов из "ЛНР" и Росгвардии, которые пытали гражданских на Харьковщине в 2022 году. В частности, депутата поселкового совета Савинской объединенной территориальной громады (ОТГ) избивали, душили и угрожали тяжело искалечить, пытаясь получить информацию о местных партизанах, а один из пострадавших умер, не выдержав пыток.

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Об этом 21 августа сообщил Офис генерального прокурора. Подозреваемые – военнослужащие 3-го стрелкового взвода 4-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 202-го мотострелкового полка террористической псевдореспублики "ЛНР" и начальник штаба батальона 126-го полка Росгвардии.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры шестерым оккупантам сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, со 2 марта 2022 года российские военные, среди которых были и шесть подозреваемых, взяли под контроль поселок Савинцы и село Довгалевка Изюмского района.

Во время оккупации населенных пунктов подозреваемые удерживали в застенках украинских патриотов и издевались над ними. Чтобы получить от задержанных информацию об украинских военных и местных жителях, которые помогают ВСУ, оккупанты применяли физическое, психологическое насилие, а также пытки.

Пострадавшим связывали руки за спиной, избивали, стреляли из автоматического оружия рядом с ними, некоторых вывозили в лес и имитировали расстрел.

Пленных содержали в бесчеловечных условиях, без доступа к пище, воде и в антисанитарных условиях.

Одному из мужчин оккупанты несколько раз вонзили нож в ногу и провернули его в ране, чтобы причинить как можно большую боль.

Один из потерпевших – депутат поселкового совета Савинской ОТГ. Его допрос лично проводил начальник штаба батальона 126-го полка войск Росгвардии.

Он угрожал депутату физическим увечьем, а именно отрезанием половых органов. В это время другой подозреваемый избивал потерпевшего.

После издевательств оккупанты вышли из пыточной, а внутрь помещения бросили дымовую шашку, от которой потерпевший начал задыхаться.

Его вытащили во двор, набросили веревку на шею и начали душить, параллельно допрашивая о местных партизанах. От нехватки воздуха мужчина потерял сознание, его привели в чувство и начали бить ногами по телу, пока он лежал на земле. Такая экзекуция проводилась несколько раз.

Один из пострадавших, 59-летний мужчина, вследствие пыток получил травмы, несовместимые с жизнью.

Другим пострадавшим, к счастью, удалось выжить.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск, рассказали в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование проводят следователи следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области, оперативное сопровождение – УКР ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, двух военных РФ разоблачили на мародерстве во время оккупации Изюма на Харьковщине в конце апреля 2022 года. Оккупанты обокрали магазин известного украинского ювелирного бренда более чем на 8 млн гривен. Дзержинский райсуд Харькова приговорил обоих к 11 годам тюрьмы.

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