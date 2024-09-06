Автоцистерна подорвалась на взрывчатке: в Донецкой области пострадали трое спасателей, привлеченных к ликвидации пожара. Фото

Вечером 5 сентября в Донецкой области на вражеской мини подорвалась пожарная автоцистерна. Пострадали трое спасателей из Харьковской области, которых привлекли к ликвидации масштабного лесного пожара.

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Всех троих чрезвычайников госпитализировали. Подробности сообщили в ГСЧС Украины.

Подрыв пожарной автоцистерны произошел накануне в селе Крымки Краматорского района.

"Три спасателя из Харьковщины, которые были привлечены к ликвидации масштабного лесного пожара в Донецкой области, получили ранения. Пожарная автоцистерна, на которой они работали, подорвалась на вражеском взрывоопасном предмете. Чрезвычайники госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

В каком состоянии находятся пострадавшие спасатели, в ГСЧС не сообщили. Вместо этого там показали фото изувеченной взрывом пожарной автоцистерны.

Напомним, 2 сентября стало известно, что в Харьковской области вспыхнул масштабный пожар. Огонь распространился на село Студенок на админгранице с Донецкой областью. Из населённого пункта эвакуировали людей. К тому моменту огонь охватил лесные насаждения на площади около 1 200 га.

Уже к утру 3 сентября площадь пожара выросла до 1500 га. Местные власти сообщили об эвакуации около 200 гражданских, люди также выезжали собственным транспортом. На тот момент огонь охватил по меньшей мере 40 жилых домов в селе Студенок, было известно о двух пострадавших, местной жительнице и сотруднике ГСЧС.

К ликвидации пожара привлекли сотни спасателей из разных регионов Украины.

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