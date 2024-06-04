Ассоциации с нацистским концлагерем: правозащитники показали состояние украинца после российского плена. Фото

Роман Горилик был старшим контролером КПП из числа охраны Чернобыльской атомной электростанции, когда его россияне взяли в заложники и увезли с территории Украины. Вместе с ним в плен попали 169 нацгвардейцев. 31 мая Роман был возвращен из русского плена, и выглядит он так, словно находился в нацистском концлагере.

Однако Горилику удалось попасть в списки на обмен. Из названных пленных 89 до сих пор в России, сообщает проект "Хочу жить".

На последних фото Романа видно, какой он изнеможенный и худой. Состояние Романа и других украинских пленных вызывает ужас и ассоциации с самыми темными страницами истории человечества.

"За все время пребывания в плену Романа и других 74 военнопленных украинцев, возвращенных по обмену, их ни разу не посещали наблюдатели Международного комитета Красного Креста", – отметили в проекте "Хочу жить".

Хотя недопуск наблюдателей к пленным является нарушением Женевских конвенций, это сознательная и целенаправленная политика власти РФ. Это делается специально для того, чтобы международные наблюдатели не могли зафиксировать плохое отношение к украинским пленникам, считают в проекте.

"Хочу жить" снова обращается к российской стороне с предложением "решить вопрос военнопленных и наконец-то провести обмен всех на всех".

Как сообщал OBOZ.UA, освобожденная вместе с Романом полицейская из Мариуполя Марианна Чечелюк показала последствия жестокого избиения, которому она подверглась во время плена. Это очередное свидетельство жестокого обращения с украинскими женщинами в плену.

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