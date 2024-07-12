Оккупанты ударили по Мирнограду в Донецкой области: погиб 15-летний парень, ранены 13 человек. Фото и видео

Российские захватчики 11 июля сбросили бомбы на жилищный сектор в Мирнограде на Донетчине. Погиб 15-летний подросток, еще 13 получили ранения.

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Повреждения получили десятки частных и два многоквартирных дома, а также учебные заведения, магазин, хозяйственные сооружения. Подробности раскрыли в Национальной полиции Украины.

Российские военные 11 июля сбросили пять управляемых авиабомб УМПБ Д-30СН на жилищный сектор в Мирнограде. В результате удара на месте погиб 15-летний парень.

Ранения получили 13 человек: двое подростков, мальчик и девочка 13 лет, четверо мужчин и семь женщин.

"Повреждены 43 частных и два многоквартирных дома, два учебных заведения, магазин, хозяйственные сооружения, автомобили. Полицейские обходят пострадавшие дома, фиксируют разрушения, обнаруживают людей, которым нужна помощь", – рассказали в Нацполиции.

На местах прилетов работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и парамедики.

Собранные полицией материалы будут направлены в СБУ для проведения досудебного расследования. Удар врага правоохранители квалифицировали как очередное военное преступление РФ (ч. 1 ст. 438 УК – нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в ночь на 12 июля Россия снова атаковала Украину дронами и ракетами. Во время воздушного боя Силы ПВО сбили 11 БПЛА и 5 ракет. Подавляющее большинство средств воздушного нападения было направлено на Староконстантинов в Хмельницкой области.

Украинские защитники приземлили вражеские ракеты в пределах Хмельницкой, Сумской и Черкасской областей, а 11 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа – в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях. Еще 8 дронов были локационно потеряны: в Воздушных силах предположили, что это были имитаторы ударных БПЛА.