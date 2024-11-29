Армия РФ атаковала дроном Херсон и убила мирную жительницу

Российские войска продолжают терроризировать жителей Херсона. Утром 29 ноября с помощью беспилотника они атаковали Днепровский район облцентра.

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В результате удара смертельные ранения получила гражданская женщина. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Сегодня утром под удар российского дрона в Днепровском районе попала жительница Херсона. К сожалению, в результате взрыва она получила смертельные ранения. Женщина погибла на месте. Мои соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в этот день в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что минувшей ночью над 11 областями Украины уничтожили 88 российских дронов, более 40 были локационно потеряны. В общей сложности вражеская армия на этот раз атаковала мирные украинские города и села 132 ударными БПЛА Shahed и беспилотниками неустановленного типа.

В частности, под вражеским ударом оказалась инфраструктура Одесской области. Захватчики повредили газопровод, жилые дома, припортовую и транспортную инфраструктуру. По состоянию на 9 утра было известно о не менее семи раненых.