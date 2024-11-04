Админ и редактор 'Труха Харьков' чуть не погибли во время удара России по Харькову. Видео

Вечером 3 ноября российская оккупационная армия нанесла серию авиационных ударов по Харькову. Рядом с эпицентром взрыва оказались администратор и редактор Telegram-канала "Труха Харьков".

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На данный момент они оба госпитализированы. Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Украина".

В этот раз целью путинских террористов стал супермаркет. Во время атаки автомобиль, в котором находились админ и редактор "Труха Харьков", оказался в нескольких десятках метров от эпицентра взрыва.

Транспортное средство получило существенные механические повреждения, а пострадавших оперативно госпитализировали. Подробностей об их состоянии и полученных травмах не сообщается.

"Админ и редактор "Труха Харьков" едва не погибли при ударе КАБом по РОСТу в Харькове. Они ехали домой на автомобиле, когда рядом взорвалась бомба. Сейчас они в больнице", – сообщили в сети.

Стоит отметить, что момент прилета авиационной бомбы по супермаркету попал на видео. Вследствие атаки ранения получили 11 человек. Мощный взрыв прогремел вечером 3 ноября около 22:50.

Напомним, в Харькове впервые обнародовали статистику ущерба, который город понес в течение месяца в результате обстрелов со стороны России. Только за октябрь оккупанты повредили в Харькове 380 жилых домов.

Ранее сообщалось, что вечером 30 октября оккупанты ударили авиабомбой по Салтовскому району Харькова и попали в многоэтажку, где был разрушен почти весь подъезд. Погиб 12-летний мальчик, 36 человек пострадали.

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