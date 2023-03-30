45 стран-членов ОБСЕ инициировали расследование похищения Россией украинских детей

45 стран-членов ОБСЕ решили начать расследование по похищению Россией украинских детей. Речь идет о краже маленьких украинцев с оккупированных страной-агрессором Россией территорий Украины.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что это очень важно решение ОБСЕ.

"Также мы работаем над вопросом возвращения наших детей, создаем международную рабочую группу, которая сфокусируется на этом", – заявил Ермак.

Кроме того, соответствующую информацию подтвердили и в Верховной Раде. Там заявили, что государства-члены ОБСЕ инициировали использование так называемого московского механизма для расследования депортации детей из оккупированных территорий Украины.

"Приветствую инициирование 45 стран ОБСЕ московского механизма для решения проблемы насильственного перемещения украинских детей по России. Мы нуждаемся в решительных совместных действиях, чтобы остановить эту геноцидную практику, вернуть детей обратно в Украину и обеспечить привлечение виновных к ответственности", – процитировала пресс-служба парламента министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Как сообщал OBOZREVATEL, депортация украинских детей в Россию происходит преимущественно по отлаженной схеме с участием квазиреспублик "Л/ДНР". Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка, посещала и продолжает посещать оккупированные территории. Она уже призналась, что увезла около 2000 детей, находящихся в одном из семи пунктов временного базирования на территории России.

В России и территории оккупированного Крыма действует сеть лагерей для "идеологического перевоспитания " и усыновления украинских детей, похищенных оккупантами. Там находятся дети от 4 месяцев до 17 лет.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно тяжело остаться на Родине сиротам.

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