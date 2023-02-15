В РФ и оккупированном Крыму действует сеть лагерей для ''перевоспитания'' украинских детей. Карта

В стране-агрессоре России и на территории оккупированного Крыма действует сеть лагерей для "идеологического перевоспитания" и усыновления украинских детей, похищенных оккупантами. Там находятся дети в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.

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Об этом говорится в отчете Лаборатории гуманитарных исследований факультета здравоохранения Йельского университета. Отмечается, что в РФ существует как минимум 43 таких заведения (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Исследователи утверждают, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля 2022 года, в эти лагеря вывезли более 6 тыс. детей из нашей страны. Эксперты не скрывают, что фактическое количество может быть в разы выше.

Большая часть лагерей оздоровительные. Детей туда отвозят якобы на отдых. В остальные оккупанты размещают маленьких украинцев, которых похитили для воспитания или усыновления россиянами.

Также в отчете говорится, что большинство лагерей находится в Крыму, а 10 из них расположены вблизи крупных российских городов – Москвы, Казани и Екатеринбурга.

Кроме того, лагеря есть в Сибири и на Дальнем Востоке. В Крыму и Чечне украинских детей учат обращению с огнестрельным оружием и военной техникой.

Более того, среди таких учреждений есть психиатрическая клиника и дома для сирот.

"Основная функция лагерей – это, судя по всему, политическое перевоспитание. Украинским детям насаждают российские идеи в академической, культурной, патриотической, военной сферах", – сказано в отчете.

Преимущественно, дети, которые попали в эти лагеря, были похищены из оккупированных РФ регионов Донбасса. Некоторых – из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей.

Исследователи отмечают, что россияне давят на родителей, чтобы получить согласие на отправку детей в лагеря. Однако по факту оно роли не играет. Детей так или иначе отправляют в такие учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, депортация украинских детей в Россию совершается преимущественно по отлаженной схеме при участии квазиреспублик "Л/ДНР". Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка, посещала и продолжает посещать оккупированные территории. Она уже призналась, что вывезла порядка 2000 детей, которые находятся в одном из семи пунктов временного базирования на территории России.

Также OBOZREVATEL писал, что РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно трудно было остаться на Родине сиротам.

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