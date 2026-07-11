Военные преступники РФ: при содействии ГУР установлены личности ещё двух палачей украинских военнопленных. Фото

В Украине идентифицировали ещё двух палачей украинских военнопленных. Имена российских военных преступников установлены при содействии Главного управления разведки и журналистского расследования.

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Садистам-россиянам, издевавшимся над пленными в одной из колоний на территории РФ, заочно сообщено о подозрении. Подробности раскрыли в ГУР.

Еще двум палачам военнопленных сообщено о подозрении

Украина продолжает идентифицировать российских оккупантов, совершавших военные преступления против украинцев, и в частности — в отношении защитников, попавших в плен.

"При содействии ГУР МО Украины, процессуального руководства Офиса Генерального прокурора Украины оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и следователи Главного следственного управления СБУ с помощью журналистов проекта "Радио Свобода" "Схемы" установили личности еще двух российских военных преступников, причастных к бесчеловечным пыткам украинских военнопленных — врача колонии № 7 Вячеслава Черданцева по прозвищу "Коновал" и заключенного этой колонии, гражданина РФ Ярослава Кирилова", — сообщили в ГУР.

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Оба россиянина с октября 2022 года, указанные военные преступники, систематически пытали украинских военнопленных, содержавшихся в колонии № 7 Владимирской области РФ

В отношении украинских пленных Черданцев и Кирилов совершали сексуальное насилие, жестоко унижали человеческое достоинство. В ходе расследованиязадокументирован случай изнасилования военнопленного посторонним предметом, а также другие эпизоды издевательств.

Так, помимо сексуального насилия, применялись и другие формы пыток: пленных во время "регистрации" заставляли ползти мокрыми и обнаженными по полу, избивая их палками и электрошокерами; одному из пленных без обезболивания вырвали ногтевую пластину; другим делали инъекции неизвестных препаратов, вызывавших сильную боль.

Больного пленника с температурой свыше 39 градусов жестоко избили, а фигурант дела наступил ему на голову, после чего по его указанию сообщник 20 минут держал потерпевшего под холодным душем, продолжая избиение.

Администрация колонии умышленно содержала обнаженных больных чесоткой вместе со здоровыми заключенными, отказывая в лечении, что привело к массовому распространению болезни. Вместо медицинской помощи больных лишали одежды и держали в холодных помещениях или на улице. Доступ к средствам гигиены был ограничен: душ разрешался раз в неделю, туалетная бумага не выдавалась.

Военный преступник Черданцев, среди прочего, наносил на тела и лица пленников изображения половых органов и непристойные надписи "зеленкой", давал указания охранникам колонии избивать военнопленных.

А осужденный Кирилов, действуя по указаниям администрации колонии, непосредственно участвовал в пытках и психологическом терроре в отношении украинских военнопленных.

Там напомнили, что задокументированные факты пыток, бесчеловечного обращения, изнасилования и других форм сексуального насилия являются грубыми нарушениями Женевских конвенций и, в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда, квалифицируются как военные преступления.

"Целью пыток было сломить волю пленных, заставить их принять гражданство государства-агрессора и склонить к даче ложных показаний... Использование осужденных в качестве инструмента насилия — характерная черта чекистской репрессивной системы, унаследованной пенитенциарной системой государства-агрессора от НКВД и советского ГУЛАГа. В путинской России такая модель трансформировалась в так называемые "пресс-хаты" – российские заключенные по приказу тюремной администрации участвуют в ужасных пытках военнопленных", – отметили в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ сообщила о подозрении тюремщику, который пытал украинских пленных в Луганской области.

Кроме того, следователи Нацполиции сообщили о предъявлении подозрения чеченскому оккупанту, который подвергал пыткам мирного жителя.

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