Бил молотком и имитировал казнь: следователи Нацполиции сообщили о подозрении чеченскому оккупанту, который пытал гражданского

Следователи Национальной полиции задокументировали очередное военное преступление российских оккупантов на временно захваченной территории Запорожской области. Речь идет о жестоких пытках мирного жителя, которого удерживали в неволе более месяца.

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Подозрение объявлено представителю чеченского подразделения. Об этом сообщила пресс-служба НПУ.

По данным следствия, следователи Бердянского районного отдела полиции установили причастность к преступлению военнослужащего РФ с позывным "Талиб", который входил в одно из подразделений МВД чеченской республики и участвовал в пытках гражданских жителей Бердянского района.

События происходили весной 2022 года во время временной оккупации части Запорожской области. Оккупанты обустроили незаконное место содержания людей на территории захваченного стадиона в селе Осипенко, где фактически создали застенок.

В апреле 2022 года вооруженные российские военные ворвались в дом местной семьи. Угрожая расстрелом, они требовали информацию о наличии оружия, после чего похитили хозяина дома и вывезли его в место незаконного содержания.

Следствием установлено, что подозреваемый лично участвовал в пытках потерпевшего. Мужчину били молотком по голове и спине, приковывали наручниками к металлической трубе, угрожали убийством, а также неоднократно имитировали казнь, осуществляя выстрелы возле его головы.

В результате издевательств потерпевший получил телесные повреждения средней степени тяжести и испытал значительные физические и психологические страдания.

Кроме того, мужчину незаконно удерживали в течение 43 суток в нечеловеческих условиях без надлежащего питания, питьевой воды, медицинской помощи и доступа к базовым санитарным условиям.

В это время двое несовершеннолетних сыновей потерпевшего оставались без родительской опеки под контролем оккупационных сил. Детям угрожали оружием и расстрелом, что повлекло для них тяжелые психологические последствия.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители установили личность российского военного, который во время оккупации Бучи Киевской области застрелил 70-летнего местного жителя. По данным следствия, пенсионер вышел из укрытия только для того, чтобы накормить свою собаку, когда по нему открыл огонь российский снайпер.

Ранее правоохранители установили личности двух российских военнослужащих, которые пытали и имитировали расстрел мирных жителей Киевщины во время оккупации в 2022 году. За инкриминируемые преступления им грозит до 12 лет заключения.

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