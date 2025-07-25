Мотоцикл столкнулся с трактором: в ДТП под Львовом погиб нардеп Ярослав Рущишин

24 июля в ДТП погиб народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Рущишин, заявили СМИ. Предварительно, он находился за рулем мотоцикла и не справился с управлением вблизи села Бабухов Ивано-Франковской области.

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Издание "Гал-инфо" со ссылкой на источники сообщает, что авария произошла около 21:45 в четверг. Нардеп управлял Harley-Davidson и совершил столкновение с трактором, который ехал в попутном направлении.

Журналисты заявили, что Рущишин умер во время транспортировки в медицинское учреждение.

Ярослав Рущишин – парламентарий, секретарь Комитета ВР по вопросам экономического развития, львовский бизнесмен и общественный деятель – родился 29 октября 1967 года.

Он был соучредителем художественного объединения "Дзига" и Львовской бизнес-школы УКУ, основателем сети швейных фабрик АО "Троттола".

В 2006–2010-х был депутатом Львовского областного совета; в 2019–2021 годах – председателем Львовской областной организации партии "Голос".

Вместе с Маркияном Иващишиным был продюсером групп "Клуб шанувальників чаю", "Мертвий півень", "Дзиґа джаз квартет", ранних проектов "Океану Ельзи" и певицы Русланы.

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