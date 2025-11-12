Водитель не справился с управлением: на Херсонщине в ДТП погибли три человека. Фото

На Херсонщине произошла смертельная авария, в которой погибли три человека. Трагедия произошла между селами Малая Александровка и Давыдов Брод в Великоалександровской общине.

Видео дня

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

По данным полиции, около 16:00 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101, житель Белоусово, во время движения не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi A6, который двигался по своей полосе.

В результате столкновения водитель ВАЗа, его 20-летний пассажир и 19-летняя девушка из Малой Александровки погибли на месте. Водитель Audi, 35-летний мужчина, получил тяжелые травмы – политравму, сотрясение мозга, вывих и переломы конечностей. Его доставили в больницу.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

Напомним, ранее в Житомире вечером 9 ноября произошло смертельное ДТП на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Михайловская, где погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала текущего года жертвами дорожно-транспортных происшествий в Украине стали почти 2600 человек. Еще около 26 тысяч получили травмы в результате ДТП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!