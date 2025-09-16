Водитель не предоставил преимущества в движении другому авто: в Черкасской области в ДТП погиб трехлетний ребенок. Фото

В Черкасской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь маленького ребенка. Авария случилась в ночь на 13 сентября неподалеку Умани, на автодороге Стрый – Изварино.

Видео дня

Об этом сообщили в полиции Черкасской области. Следователи сообщили о подозрении водителю, который не предоставил преимущества в движении другому авто и спровоцировал ДТП на Уманщине. Сейчас он находится под стражей.

Подробности смертельного ДТП

По предварительным данным полиции, ночью 13 сентября 40-летний водитель автомобиля Dacia Logan выезжал на главную дорогу, но не предоставил преимущества в движении машине Audi, за рулем которой находился 22-летний мужчина. В результате столкновения погибла трехлетняя девочка, которая находилась в салоне Dacia, и еще пострадали двое пассажиров этой же машины – 41-летнего мужчину и 38-летнюю женщину доставили в больницу.

"Водителей обоих транспортных средств осмотрели врачи, они отказались от госпитализации", – говорится в сообщении.

Следователи проводят досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Водителю сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в ДТП погиб 33-летний воин, защитник острова Змеиный Артур Соснин, который вернулся из российского плена 31 мая 2024 года. Его жизнь отобрала авария, произошедшая на трассе Одесса – Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области в субботу, 13 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!