В ДТП на Одесщине трагически погиб военный, которого вернули из плена. Фото

Дарья Дурова
Криминальные новости
2 минуты
1,6 т.
В ДТП погиб 33-летний воин, защитник острова Змеиный Артур Соснин, который вернулся из российского плена 31 мая 2024 года. Его жизнь отобрала авария, произошедшая на трассе Одесса–Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области в субботу, 13 сентября.

Подробности дорожно-транспортного происшествия

Областное ГУ Национальной полиции сообщило, что 33-летний мужчина находился за рулем мотоцикла. Предварительно установлено, что он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем, который двигался в попутном направлении. 35-летний водитель последнего не пострадал. Проверка на состояние опьянения показала, что он был трезв.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим ТС, если они повлекли смерть потерпевшего. В рамках производства будет проведен ряд судебных экспертиз.

Артур Соснин был во вражеском плену 27 месяцев

Общественная организация "О тех, о ком молчат" подтвердила, что жертвой ДТП стал украинский защитник.

Соснин – уроженец Вилковской громады Одесской области, морской пехотинец, который встретил полномасштабную войну на острове Змеиный. Там он служил вместе с отчимом Сергеем Мерзликиным, передает "Бессарабия.UA".

Артур успел позвонить сестре и матери и рассказать, что происходит. О том, что Соснин и Мерзликин попали в плен, семья узнала из российского телевидения. Их увидели в одном из сюжетов: они сидели в автобусе, на котором была надпись "Одесса – Севастополь".

Оба защитники вернулись во время обмена 31 мая 2024 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, меньше чем через месяц после возвращения из российского плена не стало украинского военного Валерия Зеленского. 57-летний воин провел в неволе более трех лет. Герой умер 16 июня 2025 года – его сердце не выдержало последствий пыток.

