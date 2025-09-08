Водитель маршрутки объезжал яму: в Ривненской области в ДТП погиб 20-летний мотоциклист. Фото

В Ривненской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения маршрутного такси и мотоцикла погиб 20-летний парень.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ривненской области. Отмечается, что дорожная авария произошла в воскресенье, 7 сентября, около 17:30 в селе Дермань Первая.

По предварительным данным, водитель маршрутки выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с мотоциклом.

Подробности ДТП на Ривненщине

Следователи установили, что маршрутное такси Mercedes-Benz сообщением Ривне – Дермань под управлением 53-летнего жителя Ривне выехало навстречу другим авто. В этот момент там двигался мотоцикл Lifan, которым управлял 20-летний житель села Буща, после чего произошло лобовое столкновение.

В результате мощного удара водитель двухколесного получил тяжелые травмы. Медики, прибывшие на место происшествия, пытались спасти парня, однако после проведения реанимационных мероприятий он скончался.

"Водитель маршрутного такси был трезв. Он объяснил полицейским, что нарушил правила, потому что объезжал яму", – сообщили в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь проводит досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе в воскресенье, 7 сентября, легковое авто столкнулось с бензовозом и перевернулось. В результате ДТП пострадала водитель легковушки, ее госпитализировали.

