Горе-водитель из Львова заработал 400 тыс. гривен штрафов за полгода

24-летний житель Львова, который стал одним из рекордсменов по нетрезвому вождению, получил очередной штраф за то, что сел за руль после употребления наркотических веществ. Мужчина должен заплатить 51 тысячу гривен, а его машину уже во второй раз решено конфисковать. Всего же с начала года он насобирал 397,8 тыс. гривен штрафов.

Как сообщил ZAXID.NET, имя нарушителя – Иван Панас. Парня до этого (в июне текущего года) арестовали на 15 дней за управление BMW 525 под наркотиками. Тогда же Шевченковский районный суд впервые постановил, что машину изымут. Апелляцию на это постановление суда Панас не подавал.

В 2019-м Панас четыре раза попался на вождении в наркотическом опьянении. С начала 2021-го на львовянина составили уже девять протоколов.

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По данным журналистов, нарушитель штрафы не платит, но на некоторые судебные заседания появляется. На одном из таких он признался: BMW принадлежит его маме и автомобилем он пользуется без ее разрешения.

Львовянин живет на Сыхове и чаще всего именно там попадается на нетрезвом вождении.

После ареста в июне-2021, как отметило издание, Панас не исправился. Так, уже 2 июля на проспекте Шевченко в центре Львова водителя задержали полицейские. Оказалось, что он управлял транспортным средством под наркотическим опьянением и без прав. При этом он снова был за рулем BMW 525.

Из постановления суда непонятно, было ли это уже другой автомобиль такой же модели, или исполнительной службе не удалось конфисковать BMW.

Суд наложил на парня максимальный предусмотренный законодательством штраф – 51 тысячу гривен. Кроме того, уже во второй раз было принято решение конфисковать автомобиль BMW 525.

Журналисты подсчитали, что в целом за 2021 год на нарушителя наложили штрафов на общую сумму 397,8 тыс. гривен.

Напомним, что закон, предусматривающий ужесточение наказаний за нетрезвое вождение, был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в марте 2021 года.

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