В Киеве пьяный мужчина посадил за руль ребенка и попал на штраф. Видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Криминал
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5,6 т.
В Киеве пьяный мужчина посадил за руль ребенка и попал на штраф. Видео

В Киеве пьяный мужчина посадил за руль своего авто Daewoo Lanos маленького ребенка и был оштрафован. В крови взрослого выявили 1,37 промилле алкоголя.

Инцидент обошелся без ДТП, он произошел в темное время суток на проспекте Леся Курбаса. Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что автомобиль с госномером AA0924OT, за руль которого садили ребенка, увидел другой водитель. Он сравнялся с Daewoo Lanos, чтобы удостовериться в происходящем, и снять это на камеру.

По его словам, за рулем был ребенок примерно 8 лет, а мужчина (как выяснилось вскоре, ее дядя) сидел на пассажирском сидении. Он заметил, что за ними наблюдают. После авто остановилось, взрослый пересел за руль.

Видео дня
Инцидент произошел на проспекте Леся Курбаса в Киеве

"Далее он попытался скрыться, я двигался за ним, предварительно сообщив о происходящем сотрудникам полиции. Автомобиль правоохранители остановили на Отрадном проспекте. Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

В сети подчеркнули, что виновник инцидента был оштрафован на 20 400 гривен.

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