В Киеве пьяный мужчина посадил за руль ребенка и попал на штраф. Видео

В Киеве пьяный мужчина посадил за руль своего авто Daewoo Lanos маленького ребенка и был оштрафован. В крови взрослого выявили 1,37 промилле алкоголя.

Инцидент обошелся без ДТП, он произошел в темное время суток на проспекте Леся Курбаса. Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что автомобиль с госномером AA0924OT, за руль которого садили ребенка, увидел другой водитель. Он сравнялся с Daewoo Lanos, чтобы удостовериться в происходящем, и снять это на камеру.

По его словам, за рулем был ребенок примерно 8 лет, а мужчина (как выяснилось вскоре, ее дядя) сидел на пассажирском сидении. Он заметил, что за ними наблюдают. После авто остановилось, взрослый пересел за руль.

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"Далее он попытался скрыться, я двигался за ним, предварительно сообщив о происходящем сотрудникам полиции. Автомобиль правоохранители остановили на Отрадном проспекте. Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

В сети подчеркнули, что виновник инцидента был оштрафован на 20 400 гривен.

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