Водитель авто не предоставил преимущества в движении мотоциклу: на Сумщине в ДТП погиб 16-летний парень. Фото

В Сумской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате аварии погиб 16-летний пассажир мотоцикла.

Трагедия произошла в поселке Воронеж Шосткинского района. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

Обстоятельства ДТП

По информации правоохранителей, в результате столкновения транспортных средств 16-летний пассажир мотоцикла погиб на месте происшествия. Сообщение об аварии поступило 22 августа около 16:30. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа.

Как предварительно установили полицейские, 60-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen T4, во время выезда с прилегающей территории, не предоставил преимущества в движении по главной дороге мотоциклу. За рулем двухколесного находился 16-летний подросток, а вместе с ним ехал его ровесник.

В результате столкновения пассажир мотоцикла получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Другой подросток с травмами был госпитализирован. Транспортные средства получили механические повреждения и были помещены на площадку для временного хранения.

Водителя автомобиля правоохранители задержали в процессуальном порядке. Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало

В Украине растет количество смертей в ДТП. За семь месяцев 2025 года в авариях погибло 1663 человека. Главная причина – превышение скорости, а больше всего ДТП фиксируют во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. По его словам, за январь-июль 2025 года в Украине произошло 13 738 ДТП с пострадавшими и погибшими.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 22 августа, на трассе Киев – Чоп в Житомирской области легковушка Volvo столкнулась с микроавтобусом Peugeot. В результате ДТП пострадали девять человек, четверо из них – дети.

