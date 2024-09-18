Во всех школах Львова усиливают меры безопасности: полиция заблокировала Тг-канал, который распространял информацию о терактах

Во Львове неизвестный через Telegram угрожал устроить теракты в школах города уже в четверг, 19 сентября. В канале публиковали фотографии с оружием и тексты с угрозами. Страница, на которой их распространяли, уже была заблокирована, а во всех школах Львова усиливают меры безопасности.

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Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый, а также Министерство внутренних дел Украины. Скриншоты из упомянутого Telegram-канала публиковали в местных пабликах.

Неизвестный анонсировал, что он устроит стрельбу не только в ряде школ Львова, но и в местном ТРЦ "Форум". В МВД говорят, что Telegram-канал, в котором появлялись угрозы, администрировался с территории РФ и на момент блокировки насчитывал более 2500 участников.

"Уже не первый раз вражеская дезинформация пытается посеять панику и дестабилизировать настроения в обществе. Продолжаются оперативные меры, направленные на установление лиц, причастных к распространению сообщений", – отметили в министерстве.

Меры безопасности в школах

Как сообщил Садовый, уже сегодня правоохранительные органы осуществят ряд мер безопасности на территории всех школ города.

А в четверг, 19 сентября, у входа в каждую школу во Львове полицейский и представитель школы будут проверять всех, кто заходит внутрь. В учебное заведение смогут войти только полиция, работники школы и ученики.

"Как только появится больше информации, она будет опубликована на официальных страницах, а не в анонимных каналах", – подчеркнул мэр.

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к распространению сообщений, отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в суд был направлен обвинительный акт в отношении четырех предателей, которые по заданию от спецслужб РФ готовили ряд терактов в Киеве и Львове. Вражеских агентов разоблачили и задержали весной этого года сотрудники Службы безопасности Украины.

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