Утром 24 июня в городе Пустомыты Львовской области 24-летний водитель Audi, спасаясь от патрульных, на высокой скорости столкнулся с встречным автомобилем Volkswagen, в результате чего погиб водитель Volkswagen.

Видео дня

Водителя Audi полицейские задержали. Он также сообщил, что убил свою мать: женщину действительно обнаружили в квартире с ножевыми ранениями. Об этом сообщила полиция Львовской области, опубликовав видео аварии.

Что известно

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 июня в 7:10 на улице Глинской в городе Пустомыты, что во Львовской области.

Отмечается, что патрульная полиция обнаружила автомобиль Audi без переднего номерного знака. Полицейские развернулись, чтобы остановить водителя, после чего он начал ехать на большой скорости.

Главные истории дня

"Когда полицейские включили проблесковые маячки и развернулись, чтобы остановить водителя, он начал движение на большой скорости в направлении выезда из Львова, при этом столкнувшись со служебным транспортным средством", – сообщили в патрульной полиции.

Убегая, водитель не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который двигался по встречной полосе. От удара Volkswagen отбросило во двор частного дома, где он перевернулся, а водитель погиб на месте происшествия.

Водителя Audi задержали полицейские. После чего он сообщил им, что убил свою мать. Женщину действительно обнаружили в квартире с ножевым ранением.

"Информация о смерти женщины подтвердилась: женщина была обнаружена в квартире по месту жительства с ножевыми ранениями. Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и направлен на медицинское освидетельствование".

Следователи полиции возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что вечером 24 мая во Львовской области произошло смертельное ДТП. На трассе Киев–Чоп столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибли три человека. Предварительно установлено, что около 18:10 вблизи села Янгелевка столкнулись автомобили Chery Tiggo и Peugeot 5008.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!