Во Львовской области во время пожара в ромском лагере погиб 6-летний ребенок

Утром 12 февраля в Самборе Львовской области произошел пожар, вследствие которого погибла 6-летняя девочка. Огонь вспыхнул возле городской свалки, где поселились ромы.

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Правоохранители обнаружили обгоревшее тело ребенка после тушения пожара. Об этом сообщает издание LVIV.MEDIA.

Источники в экстренной помощи и в полиции Львовской области подтвердили, что огонь распространился на территории ромского лагеря. По данным Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной военной администрации, пожар возник в самодельном жилье.

Огонь заметили около 6:14 утра на ул. Промышленной в Самборе на окраине города. Патрульные на месте происшествия выявили тело ребенка. В полиции уточнили, что жертвой пожара стала 6-летняя девочка.

По данным Департамента по вопросам гражданской защиты ОВА, погиб ребенок ромской национальности. Обстоятельства гибели ребенка выясняют правоохранители.

Напомним, в Днепре в ночь на 8 февраля горел двухэтажный жилой дом. Огонь охватил крышу на площади 200 кв. м. и быстро распространялся.

Ранее стало известно, что в Киеве пожар на Троещине оборвал жизнь женщины. Трагедия произошла в Деснянском районе столицы. Тело погибшей обнаружили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области произошел пожар на территории мужского монастыря.

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