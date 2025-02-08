Огонь охватил крышу и быстро распространился: в Днепре в пожаре погиб мужчина. Фото

В Днепре в ночь на 8 февраля горел двухэтажный жилой дом. Огонь охватил крышу на площади 200 кв м и быстро распространялся.

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Спасатели, тушившие пожар, обнаружили в доме тело мужчины. Подробности сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС рассказали, что пожар в жилом двухэтажном доме загорелся в Чечелевском районе облцентра.

"Огонь охватил 200 кв. м крыши и быстро распространялся. На место прибыли спасатели, привлечены 21 специалист и 5 единиц техники. Во время тушения пожара обнаружили погибшего мужчину", – говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве пожар на Троещине оборвал жизнь женщины. Трагедия произошла в Деснянском районе столицы. Тело погибшей обнаружили спасатели.

Также сообщалось, что в Киевской области произошел пожар на территории мужского монастыря.

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