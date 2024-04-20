Во Львовской области в ДТП погиб 12-летний велосипедист: появились детали трагедии. Фото

Во Львовской области 19 апреля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль и велосипед.

В результате столкновения 12-летний велосипедист погиб. Подробности раскрыли в полиции Львовской области.

Смертельная авария произошла в селе Бучалы Львовского района около 16.20 19 апреля.

"Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение между автомобилем Audi A4, которым управлял 40-летний житель Львовского района, и велосипедистом, 12-летним местным жителем. От полученных в результате ДТП травм мальчик погиб на месте происшествия", – отметили в полиции Львовской области.

По факту случившегося правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Продолжается установление всех обстоятельств смертельной аварии.

Напомним, ранее стало известно, что на Закарпатье авто с пятью друзьями влетело в дерево. Два человека, находившиеся в автомобиле, погибли, еще трое оказались в реанимации.

Известно, что водителя ранее уже судили за "пьяную" езду.