Водителя уже судили за 'пьяную' езду: на Закарпатье авто с пятью друзьями влетело в дерево, двое погибли, трое – в реанимации

В Ужгороде на Закарпатье произошло смертельное ДТП. Водитель AUDI Q5 на Славянской набережной на скорости не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобиль перевернулся. Погибли два молодых человека, еще трое, включая водителя, сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

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Двое пассажиров погибли

Во вторник, 9 апреля, в Ужгороде Закарпатской области произошла смертельная авария. 28-летний водитель, бывший военный, на большой скорости на закругленном повороте на Славянской набережной не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате AUDI Q5 опрокинулась. На месте погибли двое мужчин: 19 и 21-летний. Один из них – Ростислав Бондаренко, второго зовут Евгений. Они давно дружили, занимались спортом. Судя по видео на странице в Instagram Ростислава, компания любила вечерние покатушки на машинах по городу.

Еще трое, включая 28-летнего водителя, получили серьезные травмы. Водителю удалили селезёнку, у него перелом позвоночника, ребер, пневмоторакс. У 20-летнего пассажира закрыта черепно-мозговая травма, перелом позвоночника, открытый перелом предплечья, ушиб грудной клетки.

У младшего, 16-летнего пассажира, также разрыв селезенки, врачам пришлось ее удалить.

Водителя уже судили за "пьяную" езду

Судя по всему, компания каталась на AUDI Q5 поздно вечером. На странице одного из участников было опубликовано видео из салона автомобиля. Ребята развлекались, слушали музыку. В какой-то момент 28-летний водитель выехал на прямую, почти пустую дорогу и прибавил скорости.

Друзьям это понравилось, один из пассажиров даже открыл люк и вылез туда, правда, потерял кепку. На видео на спидометре можно увидеть цифру 130 км/ч. Возможно, видео снято незадолго до трагедии.

Местный журналист и депутат областного совета Закарпатья Виталий Глагола опубликовал у себя в Telegram данные о том, что еще в 2022 году водитель привлекался к ответственности за "пьяную" езду.

Тогда его остановила полиция за то, что ехал по встречной полосе. В материалах судебного дела говорится, что драгер показал 1,7 промилле. Ужгородский городской районный суд приговорил его к штрафу в 17 тысяч гривен и лишил прав на год.

Водитель подавал апелляцию. В обоснование апелляционных требований защитник указал, что судом первой инстанции не были приняты во внимание ходатайство и возражения адвоката, заявленные в судебном заседании 11.01.2023, и оставлено без удовлетворения поданное им ходатайство о необходимости остановки производства по данному делу на период прохождения подсудимым военной службы, поскольку он желает принимать участие в рассмотрении дела.

Апеллянт отмечал, что доказательств совершения им правонарушения нет, а остановили его вообще незаконно. И что на время рассмотрения дела в суде первой инстанции он проходил службу, но в настоящее время уже нет. Событие, в результате которого был составлен протокол, имело место, когда он приехал временно домой. Просил его по возможности не наказывать.

Апелляционный суд не согласился с аргументами защиты и принял решение первой инстанции.

Экспертиза покажет, был ли водитель пьян на этот раз

В настоящее время все трое пострадавших находятся в реанимации. В пресс-службе полиции Закарпатской области нам сообщили, что пока не могут сказать, был ли водитель трезв, поскольку на месте ДТП провести проверку не было возможности.

"Всех выживших забрала скорая. Уже в больнице взяли анализы на экспертизу. Только после проверки можно будет точно сказать, каким было состояние водителя, на это уйдет несколько дней", – сообщила спикер Анна Дан.

В четверг, 11 апреля, в Ужгороде прощались с одним из погибших Ростиславом Бондаренко.