Во Львовской области полицейский на BMW насмерть сбил велосипедиста

В Самборе Львовской области произошло ДТП со смертельным исходом с участием сотрудника полиции. 59-летний велосипедист погиб на месте после столкновения с автомобилем BMW.

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По факту аварии правоохранители приступили к установлению всех обстоятельств происшествия. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Досудебное расследование будут проводить сотрудники Государственного бюро расследований.

Авария произошла 29 августа около 10:00 на улице Черновола в Самборе. Автомобиль BMW совершил наезд на велосипедиста – 59-летнего жителя одного из населенных пунктов района.

В результате столкновения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался непосредственно на месте ДТП.

За рулем BMW находился сотрудник одного из подразделений полиции Львовской области. В полиции не сообщили его должность или другие личные данные.

Поскольку к ДТП причастен сотрудник правоохранительного органа, досудебное расследование будут проводить следователи Государственного бюро расследований.

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Параллельно руководство Главного управления Национальной полиции во Львовской области назначило служебное расследование. По его результатам должно быть принято решение в соответствии с требованиями законодательства.

В настоящее время правоохранители устанавливают полную картину происшествия и все обстоятельства, предшествовавшие смертельному столкновению.

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