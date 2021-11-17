Во Львовской области грузовик влетел в школьный автобус, дети с травмами попали в больницу. Фото

Во Львовской области в среду, 17 ноября, в ДТП попал школьный автобус – он столкнулся с грузовиком DAF. В автобусе на момент аварии находились 12 учеников.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области. Инцидент произошел в районе поселка Бышев. Он расположен в Червоноградском районе.

В результате столкновения транспортных средств госпитализировали парня 16 лет – он получил телесные повреждения. Пострадали также семь других учеников, их диагнозы устанавливаются.

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Как рассказали правоохранители, за рулем школьного автобуса находился 54-летний мужчина. Транспортное средство обслуживает школу села Бышев. Грузовиком управлял 28-летний житель одного из сел Червоноградского района.

Как уточнило издание Zaxid.net, во львовскую детскую больницу попали пять школьников. Одного госпитализировали в травматологическое отделение – он получил перелом большеберцовой кости и сотрясение мозга, а других – в нейрохирургическое.

По факту ДТП во Львовской области следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Все обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.

OBOZREVATEL постоянно пишет об авариях на дорогах Украины, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. В ДТП гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь безучастными – ситуацию нужно менять.

Только в октябре 2021 года в стране было зафиксировано 16 599 аварий, в которых 340 человек погибли, еще 2615 получили травмы.

За десять месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП. В результате этих аварий погибли 2592 человека, а еще 24 905 – понадобилась медицинская помощь. Таковы официальные данные Патрульной полиции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле села Тихое в Ривненской области мужчина и женщина погибли в результате ДТП на пешеходном переходе. На них наехали два автомобиля.