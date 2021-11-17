На Ривненщине на переходе сбили насмерть двух человек: выяснились детали трагедии. Фото

Возле села Тихое в Ривненской области 16 ноября мужчина и женщина погибли в результате ДТП на пешеходном переходе. На них наехали два автомобиля.

Авария произошла вечером во вторник на автодороге Городище – Ривне – Староконстантинов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции региона (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Информация о смертельном автопроисшествии с участием двух транспортных средств и пешеходов на спецлинию 102 поступила в 18:45.

По данным правоохранителей, водитель Renault Megane и человек за рулем встречного Chevrolet допустили наезд на женщину и мужчину.

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Предварительно установлено, что люди пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Оба пешехода от полученных травм погибли.

На месте происшествия работали сотрудники полицейского отделения №2 из города Костопиль, а также следственно-оперативная группа ГУНП в Ривненской области.

По данным Патрульной полиции Украины, за период с 1 января по 31 октября 2021 года на дорогах Ривненщины произошло 2742 дорожно-транспортных происшествия. Из них 624 завершились для участников аварий травмами или смертью. В частности, за эти 10 месяцев в области в ДТП погибли 103 человека, а 793 травмировались.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября в Ривне Plymouth Acclaim на скорости врезался в столб, от чего автомобиль разорвало на части. В ДТП пострадали два человека. По данным полицейских, водитель находился за рулем пьяный.