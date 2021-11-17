На Ривненщине на переходе сбили насмерть двух человек: выяснились детали трагедии. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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На Ривненщине на переходе сбили насмерть двух человек: выяснились детали трагедии. Фото

Возле села Тихое в Ривненской области 16 ноября мужчина и женщина погибли в результате ДТП на пешеходном переходе. На них наехали два автомобиля.

Авария произошла вечером во вторник на автодороге Городище – Ривне – Староконстантинов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции региона (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Информация о смертельном автопроисшествии с участием двух транспортных средств и пешеходов на спецлинию 102 поступила в 18:45.

По данным правоохранителей, водитель Renault Megane и человек за рулем встречного Chevrolet допустили наезд на женщину и мужчину.

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Два автомобиля сбили пешеходов

Предварительно установлено, что люди пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Оба пешехода от полученных травм погибли.

ДТП произошло возле с. Тихое Костопильського района

На месте происшествия работали сотрудники полицейского отделения №2 из города Костопиль, а также следственно-оперативная группа ГУНП в Ривненской области.

По данным Патрульной полиции Украины, за период с 1 января по 31 октября 2021 года на дорогах Ривненщины произошло 2742 дорожно-транспортных происшествия. Из них 624 завершились для участников аварий травмами или смертью. В частности, за эти 10 месяцев в области в ДТП погибли 103 человека, а 793 травмировались.

Количество ДТП в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября в Ривне Plymouth Acclaim на скорости врезался в столб, от чего автомобиль разорвало на части. В ДТП пострадали два человека. По данным полицейских, водитель находился за рулем пьяный.

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