Во Львовской области автобус сбил пешехода, мужчина погиб на месте: детали трагедии. Фото

Во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате аварии погиб 66-летний мужчина.

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Трагедия произошла вечером 18 декабря на автодороге Львов – Луцк. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Пассажирский рейсовый автобус наехал на пешехода возле села Прибужаны Львовского района. По информации правоохранителей, ДТП произошло около 19:10.

По предварительным данным, водитель автобуса MAN, 62-летний житель одного из сел Львовского района, совершил наезд на пешехода, 66-летнего местного жителя. От полученных в результате ДТП травм пешеход погиб на месте происшествия.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 15 декабря во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Вследствие аварии на месте погибли 7 человек.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине вечером 17 декабря произошло смертельное ДТП. Авто сбило 16-летнего подростка из Миргородского района на трассе М 03 Киев – Харьков – Должанский.