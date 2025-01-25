На Буковине микроавтобус сбил пешехода, пострадавший скончался в больнице: детали трагедии. Фото

В субботу поздно вечером, 24 января, на Буковине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В городе Кицмань (Черновицкая область) водитель микроавтобуса допустил наезд на пешехода.

Видео дня

Об этом сообщает региональная полиция. Отмечается, что от полученных травм 50-летний мужчина скончался в больнице.

"Получив уведомление об автопроисшествии в Кицмани, сразу же на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения № 2 Черновицкого райуправления полиции и сотрудники отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Черновицкой области", – говорится в сообщении полиции.

Предварительно правоохранители установили, что 75-летний житель села Ошихлибы, управляя автомобилем Renault Trafic, допустил наезд на жителя села Мигово, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 января трагически оборвалось в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия жизни блоггера Анны Жук, более известной как Аннет и Владимир двигались в собственном автомобиле по трассе Харьков – Киев, однако, по предварительным данным, во время обгона мужчина не справился с управлением.

Украинские блоггеры со слезами отреагировали на гибель Аннет и показали частные переписки, которые вы можете посмотреть здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!